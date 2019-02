Vint estudiants de Cullera visiten el Parlament Europeu d’Estrasburg

Connect on Linked in

S’han entrevistat amb l’eurodiputada Rodríguez-Piñero

Vint estudiants dels centres IES Llopis Marí i l’IES Blasco Ibáñez han viatjat fins a Estrasburg per a conéixer el Parlament Europeu. Durant la visita s’han entrevistat amb l’eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero qui els ha fet un recorregut per les instal·lacions, l’hemicicle i els ha parlat sobre el funcionament de l’Eurocambra.

La selecció dels estudiants s’ha realitzat sobre la base del seu expedient acadèmic, valorant-se els que han obtingut millors notes. Finalment, han viatjat deu alumnes de cada centre.

‘La visita al Parlament la tenen molt present i els genera una clara motivació a l’hora d’estudiar, cosa que es reflectix de manera positiva en l’àmbit acadèmic’, assegura la regidora d’Educació, Silvia Roca.

‘L’objectiu del viatge és que puguen conéixer l’Eurocambra i deixen de percebre-la com un òrgan polític llunyà. Que agafen consciència que les decisions que allí es prenen poden afectar el seu present i el seu futur’, afig Roca.

La visita s’emmarca per tercer any consecutiu en el programa ‘Coneix Europa’ de l’Ajuntament de Cullera. La iniciativa va sorgir per a acostar les institucions comunitàries als ciutadans i explicar com influixen en les seues vides els temes que es tracten en la Cambra Europea.

Este és el primer any que els estudiants realitzen la visita a Estrasburg i no a Brussel·les. Un canvi que ha permés acostar esta segona seu als estudiants i fer-los coneixedors del seu funcionament.

Els alumnes han anat acompanyats per les directores dels IES Llopis Marí i l’IES Blasco Ibáñez, Assumpta Cebolla i Rosa Torres, l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, Roca, i tècnics representants de la regidoria d’Educació i de l’ADL.