Vint-i-quatre almussafenys participen en un taller de cuina en la Sala Cotonera Events d’Alzira

Les persones assistents han aprés a elaborar un menú compost per un entrant, pa, plat principal i postres

L’Ajuntament d’Almussafes ha finançat la contractació de l’autobús que ha traslladat a l’alumnat de la localitat fins a l’establiment hostaler

Almussafes, a 31 de maig de 2018. Un total de vint-i-quatre almussafenys, totes dones excepte dos homes, han participat aquesta vesprada en un taller de cuina gratuït desenvolupat en la Sala Cotonera Events d’Alzira. En la sessió han aprés a elaborar un menú complet compost d’entrant, pa, plat principal i postres. L’Ajuntament d’Almussafes s’ha encarregat de les inscripcions i de finançar l’autobús que ha traslladat als assistents fins a les instal·lacions de l’empresa. La regidora d’Igualtat, Davinia Calatayud, advoca per l’organització aquest tipus d’iniciatives com a “pas previ a portar una alimentació equilibrada”.

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes ha col·laborat en l’organització del taller de cuina organitzat per la Sala Cotonera Events en les seues instal·lacions situades en la localitat d’Alzira. El consistori municipal, com ha fet en altres ocasions, ha recolzat aquesta iniciativa encarregant-se de les inscripcions i de la contractació del servei d’autobús que ha traslladat a les persones participants fins a l’establiment hostaler.

L’activitat s’ha celebrat hui, dijous 31 de maig, des de les 15.30 h., hora a la qual estaven citades les 24 persones inscrites en aquesta iniciativa en l’esplanada del Centre Cultural d’Almussafes. Des d’allí ha partit l’autobús que els ha portat a gaudir durant la vesprada d’una experiència culinària “en la qual l’objectiu ha sigut, per sobre de tot, fomentar la creativitat i promocionar una alimentació equilibrada”, destaca la regidora de Polítiques d’Igualtat, Davinia Calatayud.

Els cuiners de la Sala Cotonera Events han desenvolupat un taller demostratiu en el qual els assistents, totes dones excepte dos homes, han tingut l’oportunitat d’aprendre a elaborar un menú complet compost per un entrant, pa, un plat principal i postres. “Al final de la sessió, els participants han pogut degustar les seues creacions i conversar sobre les seues errades i encerts, la qual cosa ha donat lloc a un interessant exercici didàctic necessari per a poder avançar en el seu procés d’aprenentatge en els fogons”, explica l’edil.

Per a Calatayud, “aprendre a cuinar és el pas previ a portar una alimentació equilibrada perquè ens permet elaborar plats més saludables en els quals no estan tan presents els ingredients que s’utilitzen per a la fabricació de productes hiperprocessats, molts d’ells nocius, i aquest taller va precisament en aqueixa direcció”.