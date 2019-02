Visita l’exposició fotogràfica ‘Vosté dirà’ a casa Cultura de Xirivella

Connect on Linked in

Vosté dirà’ és una iniciativa dels fotògrafs Ricardo Cases i Pablo Casino on es presenta un reportatge fotogràfic sobre Xirivella a partir d’una llista d’assumptes triats pels mateixos veïns i veïnes

El passat 12 de febrer es va inaugurar a Casa Cultura de Xirivella l’exposició fotogràfica ‘Vosté Dirà’, disponible per a visitar fins al 28 de febrer. Es tracta d’una idea desenvolupada durant el mes de gener entre el veïnat de Xirivella i l’alumnat i professorat de CASA, on es presenta una proposta pedagògica dels fotògrafs Ricardo Cases i Pablo Casino. Es mostra un reportatge del municipi realitzat a partir d’una llista d’assumptes triats pels mateixos veïns i veïnes. Eixe mateix dia, es va realitzar també la pegada de diferents fotografies en el mur exterior del Teatre Auditori Municipal, les quals estaran disponibles per a visitar durant tot l’any; i la presentació d’una xicoteta publicació en format revista on es podrà veure una part del reportatge.

Encarna Martí, regidora d’Educació i Cultura, afig que “Cal conéixer Xirivella per a voler-la i gràcies a la iniciativa de joves comunicadors que treballen a l’Ajuntament amb el programa d’ocupació EMPUJU, és possible fer coses noves i que pensen en la identitat del poble”.

En paraules dels fotògrafs Ricardo Cases i Pablo Casino: “La nostra intenció és la de continuar amb aquest projecte en altres barris de la ciutat i d’esta manera, pas a pas, veure quin tipus de retrat de València pot construir-se”.

Esta iniciativa va nàixer fa dos anys amb la seua primera edició dedicada al barri de Patraix, una experiència que els va agradar tant que van voler repetir-la en el Cabanyal, a Fanzara, i ara, a Xirivella (a més, actualment estan treballant amb un altre reportatge per a Benicalap).

“Una exposició ben interessant on, a més de poder apreciar la qualitat de les fotografies d’estos professionals, podem observar quins aspectes són els que la nostra ciutadania destaca i li preocupa” finalitza Ricard Barberà, alcalde de Xirivella.