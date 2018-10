Visita de Puig a l’empresa Don Simón

Print This Post

Puig destaca a Sogorb la presencia de García Carrión per al manteniment de l’economía al Palancia

L’empresa Don Simón com a punt clau de la industria agroalimentaria

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha visitat hui les instal·lacions que l’empresa Garcia Carrión té a Sogorb per a la fabricació de productes Don Simón.

Durant la visita Puig ha senyalat la importancia d’establir indústries com aquesta en espais amb característiques rurals com l’Alt Palància. A més, ha recalcat que la indústria agroalimentària és bàsica per al futur buscant un camí a seguir entre una agricultura potent i una major qualitat.

L’empresa Garcia Carrió és una de les plantes més modernes que existeixen a Europa amb una tecnologia 4.0, completament robotitzada amb un aport fonamental.