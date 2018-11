Print This Post

A Llombai hi ha una empresa avícola a la que hem visitat per a conèixer de prop com treballen.

Hem parlat amb la responsable de Recursos humans i màrqueting Ángela Cervera. Esta empresa té 30 anys.

De les granges a l’empresa va el producte.

La màquina de pasteuritzar és per a un procés tèrmic.

30 anys d’una trajectòria que té els seus fruits.