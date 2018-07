Vora 150 músics es donen cita en la IX Trobada de Bandes de Sueca

Connect on Linked in

La banda convidada en esta ocasió serà l’Associació Musical Canalense de Canals

Sueca, 04/07/2018. Este dissabte 7 de Juliol, la música tornarà a envair els carrers de Sueca. La localitat celebra este cap de setmana la IX Trobada de Bandes ‘Ciutat de Sueca’. L’acte, consolidat plenament al calendari cultural del municipi, tindrà lloc a les 20:00 hores al lloc habitual, a la placeta Fonda.

L’Associació Musical Canalense de Canals serà la banda amiga que participarà com a convidada en esta nova edició. Com és costum, participaran les dos bandes locals, l’Ateneu Musical de Sueca i, com a amfitriona en esta ocasió, la Societat Unió Musical. Però, abans dels concerts, les tres bandes participants es concentraran al Passeig de l’Estació de Sueca, per eixir en desfilada cap a la placeta Fonda. L’hora prevista de l’inici del passacarrer és a les 19:30 hores.

Vicent Baldoví, regidor de Cultura, ha aprofitat l’ocasió per convidar a tota la ciutadania a assistir-hi. “Fa poc que les societats musicals valencianes han estat declarades merescudament Bé d’Interés Cultural Immaterial. A Sueca podem presumir de tenir-ne dos. A més a més, la trobada ens permet conéixer, descobrir i estrényer llaços cada any amb una nova banda veïna d’arreu del territori” ha afegit.

Pel que fa al programa, l’Ateneu Musical de Sueca serà l’encarregada d’interpretar el pasdoble “Caridad Guardiola”, d’Antonio Carrillos Colomina, a la desfilada i al concert, baix la batuta del seu director Santiago Escrivá Pedrós, interpretaran el pasdoble “Rafael, Paco y Antonio José”, del compositor Ferrer Ferran i “Banja Luka”, del compositor Jan de Haan.

Per la seua banda, l’Associació Musical Canalense de Canals ha elegit per a la desfilada el pasdoble “Segrelles”, de José Pérez Vilaplana, i al concert interpretaran el pasdoble “Valencianeta”, de Luís Martí Alegre; “Diego de Acevedo”, de Miguel Asins Arbó i “Cleydael Castle”, de Marcel Peeters, dirigits pel seu director, Dídac Bosch Alcaina.

I per últim, en el concert de la Societat Unió Musical de Sueca, dirigida per Fernando Parrilla Climent, sonarà el pasdoble del compositor Fernando Tormo Ibáñez, “Luchando”, durant la desfilada, i el seu repertori del concert serà el pasdoble “Al mestre Ramon”, de Maximiano Martínez Caño dedicat al mestre Ramon Herrero García, qui va ser director de la banda simfònica en els anys 1984 i 1985 i serà homenatjat en esta edició després de la seua mort en el passat 2017. El concert finalitzarà amb “Háry János”, de Zoltán Kodály amb transcripció de Ramon Herrero García.