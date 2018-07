Vora un centenar de xiquets i xiquetes de Picassent tindran el seu arbre amb el programa Creixem Junts

Connect on Linked in

Són ja vora un centenar els xiquets i les xiquetes nascuts l’any 2017 qui tindran el seu arbre a Picassent gràcies al programa ‘Creixem junts’, un projecte de la Regidoria de Cultura que ha tingut molt bona acollida entre la ciutadania. Les sol·licituds presentades esdevindran en natura viva alhora que fomentaran la convivència des de l’arrel, per fer sentir des del començament on pertanyen i on tindran per sempre la seua llar. D’esta manera, des del Consistori es vol homenatjar i establir una complicitat des del mateix moment del seu naixement.

A més a més, la campanya inicia una campanya d’arrels, de solatge, de creixement, de conscienciació per la natura i per la seua conservació, i per descomptat, d’estima per les persones que són el nostre present i seran protagonistes del nostre futur com a poble.

Segons ha manifestat el regidor de l’àrea de Cultura, Jaume Sobrevela, «L’arbre dels nous picassentins i picassentines durà el seu nom i serà el testimoni inequívoc del desenvolupament conjunt que tindran els ciutadans i ciutadanes i els seus arbres homònims».