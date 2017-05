Vora un miler de persones participen en la 5ª Carrera i Marxa de la Dona de Sueca

Sueca, 09/05/2017.Este diumenge i coincidint amb el Dia de la Mare, Sueca va celebrar la 5a edició de la Carrera i la Marxa de la Dona organitzada pel Club d’Atletisme Corriols amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca. En total, comptant els participants en ambdues iniciatives, quasi un miler de persones se sumaren a esta cita benèfica contra el càncer de mama. Enguany, a diferència de l’any passat, el bon oratge i la calor van ser els protagonistes de la jornada.

La nova edició de la carrera va reunir a 232 corredores. Entre les participants, un any més, es comptava un alt percentatge de dones de Sueca. Tal i com estava previst, a les 10:30 hores es va donar l’eixida a la carrera des de l’estadi municipal Antonio Puchades.

Després de vora 6 quilòmetres, l’atleta de Polinyà del Xúquer, Ànima Polo, del Club Atletisme Corriols, es va fer amb el triomf amb un temps de 24’17’’, corrent així a una mitjana de 3’54’’ el quilòmetre. La segona classificada fou la suecana Paula Campillo, també del Club Atletisme organitzador, amb un temps de 24’29’’ i el podi el completava Roser Vidal, del Club Triatló Sports & Fun, que arribava a meta amb un temps de 24’53’’. La quarta classificada i primera local va ser Aina Pérez, del Club Atletisme Xàtiva.

Per altra banda, en la classificació per equips, pujaren al podi en la categoria de Germanes, Sonia Gadea i Pilar Gadea; en la de Cunyades, Merxe Beltrán i Estefania Rojo i en la de Mare i Filla, Maria José Matoses i Maria Roselló, mentre que en la categoria de Cosines repetiren Eva Talens i Laura Pérez. També, cal destacar que el col·lectiu amb més participació va ser el de l’Institut Joan Fuster de Sueca.

Més de 600 persones participaren, paral·lelament, en la Marxa per la Dona, que va partir puntual, a les 11 hores, des de la plaça de l’Ajuntament i va finalitzar després 3,6 quilòmetres a l’estadi.

A l’acte assistiren el regidor d’Esports, Vicent Baldoví i la regidora de Serveis Municipals i diputada provincial de Turisme, Pilar Moncho, ambdós participants en la iniciativa, i el president del Club amfitrió, Ernest Martínez, qui foren els encarregats d’entregar els trofeus. Recaredo Agulló i Emili Chaqués van animar les participants al micròfon, posant veu a la jornada. En finalitzar, moltes i molts dels assistents van participar també a la classe dirigida d’aeròbic que va oferir Mar Pardo, membre també del C.A. Corriols.

L’organització ha encetat, en esta edició, una col·laboració directa amb el departament d’investigació del càncer de mama de l’Hospital de la Ribera per tal de contribuir a tenir un millor pronòstic i tractament de la malaltia amb els avanços que puguen resultar de la recerca. Amb este fi, el club amfitrió va aprofitar la multitudinària convocatòria, i va traslladar els contenidors de vidre de color rosa a la Plaça de l’Ajuntament i a l’estadi municipal per tal de visibilitzar i encoratjar a participar a la ciutadania en la campanya “Recicla vidre per elles”, una iniciativa impulsada amb la finalitat de recollir fons per a la Fundació Sandra Ibarra per a la investigació de la mateixa malaltia a partir del reciclatge d’este material. Emmarcat en esta campanya, el club va organitzar també una xerrada de sensibilització i prevenció de la malaltia i la venda de polseres solidàries.