Vuitanta almussafenys s’inscriuen en un curs de manipulació de plaguicides

L’èxit en la convocatòria ha portat a l’ADL d’Almussafes a dividir als participants en dos grups, que duran a terme la formació en dues tandes

El taller, el cost total del qual ascendeix a 1.815 euros IVA inclòs, serà finançat íntegrament pel consistori municipal

La iniciativa s’emmarca dins de l’estratègia número 2 del Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació, que se centra en la promoció de la formació

Almussafes, a 7 de juny de 2017. Cinquanta veïns d’Almussafes es formen des d’ahir en l’àmbit dels plaguicides gràcies al curs bàsic de manipulació d’aquests productes d’ús fitosanitari que l’Ajuntament d’Almussafes ha organitzat i que, al final del mateix, atorgarà l’acreditació necessària perquè els participants puguen utilitzar-los en les seues tasques en el camp. Davant l’enorme demanda registrada, doncs trenta sol·licitants s’han quedat fora d’aquesta convocatòria, el consistori municipal s’ha compromès a dur a terme una segona edició en breu, per a la qual encara roman obert el període d’inscripció. La Regidoria d’Ocupació inverteix en cadascun d’aquests cursos, que imparteix l’associació AVA-ASAJA, 1.815 euros IVA inclòs.

Al voltant de vuitanta almussafenys s’han inscrit per a participar en el curs bàsic de manipulador de plaguicides d’ús fitosanitari impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes, a través de la seua Agència de Desenvolupament Local, que ahirdimarts 6 de juny donà començament en la sala de conferències del Centre Cultural i al que els interessats han pogut matricular-se de forma gratuïta.

“Analitzarem l’entorn i detectarem que hi havia una necessitat de formació en aquest camp, nombroses persones preguntaven per aquests cursos que actualment no s’imparteixen a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació i vam decidir llançar l’oferta, que la població ha rebut amb un enorme èxit”, explica l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González.

Donada la resposta massiva aconseguida amb aquesta iniciativa, que forma part de la línia estratègica número 2 del Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació de la localitat, i amb la qual es busca “facilitar la formació i qualificació a les persones aturades i a les persones ocupades com a reciclatge professional i adaptació al canvi constant del mercat de treball”, s’ha decidit establir dos grups.

El primer d’ells, format per 50 persones, realitzarà la part presencial ahir dimarts 6, el dimarts 13 i el dimecres 21 de juny, en un total de 10 hores durant les quals els alumnes aprendran qüestions relacionades amb aquest àmbit, com l’aplicació de productes fitosanitaris, les malalties i les males herbes, els mètodes de control i defensa, els riscos dels productes, els tractaments, la normativa, la protecció del medi ambient o la neteja, manteniment, regulació i revisió dels equips amb els quals es duen a terme els treballs de polvoritzat. A més d’aquestes classes, s’impartiran altres 15 hores a distància.

Els trenta inscrits restants, així com aquells que desitgen unir-se a la iniciativa, s’integraran en una pròxima edició del curs, que es durà a terme pròximament en les mateixes condicions que el que donarà començament aquesta vesprada. “El nostre compromís està amb els veïns i si la demanda supera a l’oferta fem el possible perquè ningú es quede sense accedir a aquest tipus de formacions que poden ser molt útils per al creixement professional dels ciutadans”, assenyala el primer edil.

AVA-ASAJA és l’entitat responsable d’impartir aquests cursos que tenen un cost total de 1.815 euros cadascun d’ells, quantitat que serà finançada íntegrament amb càrrec als pressupostos municipals. Amb el lliurament dels diplomes homologats que s’expedeixen al final del taller, els participants obtindran el carnet acreditatiu per a poder realitzar aquest tipus de tasques en el camp.