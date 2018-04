X Marató de donació de sang i Festa del llibre a l’Alcúdia

Print This Post

Un cap de setmana replet d’activitats tant solidàries com culturals.

L’Alcúdia ha celebrat aquest cap de setmana diversos esdeveniments solidaris i culturals.

Per una banda, el Centre Enric Valor va acollir la X Marató de donació de sang organitzada per l’Associació de Lluita Contra el Càncer de l’Alcúdia.

Una iniciativa que incentiva als veïns i veïnes a donar sang per tal de fer augmentar les reserves del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana.

Els adults que donaren sang, entraren en un sorteig de productes aportats per les diferents associacions del municipi i els menuts que acudiren amb els pares pogueren gaudir d’un matí d’activitats en la ludoteca.

A més, per participar amb la causa i donar sang reberen uns vals per valor de 15 euros per a canviar en la vuitena edició de la Festa del llibre, celebrada el mateix dia al parc del Patinatge.

Una celebració al voltant de la literatura i de les lletres pensada per a tots els públics i que ha comptat amb la participació de les llibreries locals, els AMPA dels col·legis de l’Alcúdia i el Centre de Música.

Dos esdeveniments que s’han complementat per tal d’incentivar la participació ciutadana.