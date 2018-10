La Xarxa de Municipis sostenibles estudiarà un model més operatiu per potenciar el paper dels municipis

Print This Post

La Junta Directiva de la Xarxa de Municipis Valencians cap a la sostenibilitat ha aprovat els comptes de 2017 i la incorporació de Benissoda i Alcàntera de Xúquer com a nous membres de l’associació

La Junta Directiva de la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat ha aprovat l’estudi del seu model de gestió per tal de fer de la Xarxa un instrument més eficient i operatiu que potencie el paper dels municipis. L’encontre s’ha celebrat a la Diputació de València amb el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, com a vicepresident de la junta, i el diputat de Transparència, Roberto Jaramillo, com a secretari de la Xarxa, junt amb els vocals.

Durant la reunió, la junta també ha acceptat la incorporació dels municipis de Benissoda i Alcàntera de Xúquer, a les comarques de la Vall d’Albaida i Ribera Alta, respectivament, com a nous socis de l’associació. Amb aquestes incorporacions, el col·lectiu de municipis valencians per la sostenibilitat ja compta amb un total de 224 entitats locals inscrites de les 266 amb que compta la província de València.

Així mateix, l’òrgan directiu de la Xarxa també ha donat el seu vist i plau als comptes del passat exercici 2017 i ha aprovat el pressupost de l’any 2018 per a la seua ratificació a l’assemblea general.

La Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat

La Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat és una associació constituïda l’any 2001 amb l´objectiu d´impulsar el compliment dels compromisos d’Aalborg i els posteriors compromisos cap a la sostenibilitat en les comarques valencianes. Actualment, aquest col·lectiu està format per la Diputació de València, 224 municipis de les comarques de València, i tot un seguit d’organitzacions i empreses del sector.

L’associació constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on els seus integrants troben un espai adequat per expressar les seues inquietuds, necessitats i experiències, i també un marc per promoure i dur a terme projectes d’interès comú. Els objectius fonamentals de la Xarxa són constituir-se en la impulsora de la sostenibilitat a l’escala local valenciana, i també convertir-se en un entorn de referència de millors pràctiques de sostenibilitat local.