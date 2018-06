Xerrada-col·loqui sobre la mort sobtada a La Gallera d’Alzira

Print This Post

Una activitat que s’ha emmarcat dins del memorial Nacho Barberá

La Gallera d’Alzira ha acollit una xerrada-col·loqui sobre la mort sobtada. Una activitat que forma part del memorial Nacho Barberá. Iniciativa que s’està duent a terme amb diferents activitats al llarg d’aquest mes de juny.

La part divulgativa d’aquest memorial ha consistit en una conferència en la qual ha participat, entre altres, la cardiòloga Esther Zorio, responsable de la Unitat de Cardiopaties Familiars i Mort Sobtada de l’Institut d’Investigació Sanitària de la Fe.

Erick Echevarría, Metge del València CF femení i el director general d’Esports també van participar en la xerrada.

Els diners que es recapten amb aquest memorial es destinaran a l’Institut d’Investigació Sanitària de la Fe on Esther Zorio dirigeix una investigació sobre el gen de la Filamina C, que té incidència en la mort sobtada. També existeix una fila 0 on la gent pot fer les seues aportacions.

Pel que fa a la part esportiva del memorial, els dies 22 i 23 de juny, el Camp d’Esports Venècia acollirà un torneig on participaran el Vila-real, el Llevant, l’Atlètic de Madrid o el València, entre altres. L’entrada serà gratuïta.