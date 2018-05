Les xifres i les sensacions consoliden la IV Fira de la Tapa i el Comerç

Connect on Linked in

L’edició d’enguany ha presentat importants novetats amb més espais per assaborir i comprar a més d’un augment considerable en el nombre d’expositors. La recaptació i impacte econòmic ha millorat respecte a edicions anteriors Picassent ha celebrat este cap de setmana la IV edició de la Fira de la Tapa i del Comerç.

Un total de 31 empreses, (19 comerços i 12 del sector hostaler), han estat presents al recinte firal ubicat a la Plaça del Mercat i al carrer Gómez Ferrer per donar a conéixer i tastar els seus productes amb, segons ha manifestat l’alcaldessa del municipi, «Tapes variades i per a tots els gustos que han delectat els paladars de les milers de persones que s’han acostat per

disfrutar de la gastronomia més nostra alhora que també s’ha contribuït a potenciar el comerç de proximitat, tan imprescindible per al teixit econòmic del nostre poble».

De fet, i atenent a les sensibilitats de l’Associació de Comerciants i Serveis de Picassent, enguany s’ha optat per una zona comercial més ampla i al carrer Gómez Ferrer, “que ha agradat i molt als comerciants participants i que ens serveix com a impuls per treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Picassent per fer un comerç més fort i amb més possibilitats”, ha destacat Vanessa Fortuny, en una entrevista en l’emisssora pública local, Ràdio l’Om.

En la mateixa conversa, i segons informà el mitjà local, «Les xifres de la Fira de la Tapa han sigut millors respecte a 2017 i s’ha arribat a una quantitat aproximada de 18.000 euros, amb una inversió a més aportada per l’Ajuntament de Picassent en matèria de logística i muntatge de casetes de 25.000 euros», segons confirmava Mónica Olguín, regidora de

Comerç de l’Ajuntament de Picassent.

A més, durant estos tres dies, s’han portat a terme tallers i activitats complementàries amb alguns dels comerços participants, com ara scrapbooking, globusflèxia, castells unflables,disfresses infantils i la presentació i firma de llibres d’autors locals com Vicent Dasí i Andrés