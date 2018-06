El XIII Torneig de Futbol Aleví Ciutat de Burjassot salta al camp de les Sitges

Connect on Linked in

Un any més, el Club Degà de la Comunitat València, el Burjassot CF, va a viure un gran cap de setmana de futbol, el dissabte 16 de juny, amb el seu tradicional Torneig Ciutat de Burjassot que, enguany, compleix la seua tretzena edició.

El torneig començarà sobre les nou del matí, en el camp de les Sitges i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria d’Esports, dirigida per Manuel Pérez Menero. Pensat per a categoria aleví, durant el mateix hi haurà una fase de grups amb, almenys dos partits per cadascun d’ells, hidratació per als jugadors durant tot el torneig i trofeus per als finalistes.

Tant des del Club, presidit per Juanjo Huesca, com des de la Regidoria d’Esports, animen a tot Burjassot al fet que recolze amb la seua assistència a aquests joves futbolistes que saltaran al camp amb la major de les il·lusions per participar en aquest torneig, consolidat en el panorama futbolístic i que comptarà amb la participació de 12 clubs.