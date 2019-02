Ximo Puig garanteix que la Generalitat prestarà assessorament a les empreses afectades pel Brexit i posa en marxa una plataforma online d’informació

Connect on Linked in

El Consell ha dissenyat un pla de contingència que contempla accions per a fer front al nou escenari, d’acord amb el programa plantejat pel Govern

El titular de la Generalitat presideix la Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior en la qual s’aborden les mesures de suport a les empreses valencianes per a minimitzar l’impacte del Brexit

Assegura que la Generalitat exigirà a Regne Unit reciprocitat i les menors barreres possibles.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistit que el Consell realitzarà una labor d’acompanyament i suport a les empreses valencianes que puguen veure’s afectades pel Brexit mitjançant les comissions creades per a assistir a sectors com el turístic, el agroaalimentario i l’industrial, ja que, tal com ha explicat, el mercat britànic és “molt important” per a la Comunitat.

Així s’ha pronunciat Puig després d’assistir a Alacant a la reunió de la Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea, en la qual han participat tots els departaments de la Generalitat i on s’ha exposat tota la informació disponible davant la decisió del Regne Unit d’abandonar la Unió Europea.

El cap del Consell ha mantingut que s’han desenvolupat instruments de suport a les empreses en un moment en el qual algunes companyies valencianes “desisteixen de romandre en aqueix mercat” degut a la incertesa, i també s’ha referit als efectes sobre les exportacions, que han passat “de créixer en un 26% en el primer semestre abans del Brexit a una pèrdua del 8,3%”.

El president ha assegurat a més que la posició “variable” de Regne Unit enfront del Brexit provoca que, des del Consell, es desenvolupen “respostes per a tots els escenaris”, inclòs el d’un Brexit sense acord, i que per aquest motiu s’ha plantejat en la reunió “un pla de contingència amb una detallada acció” i d’acord amb el programa plantejat pel Govern d’Espanya.

Plataforma informativa

Puig ha anunciat que una de les mesures que s’emmarquen dins d’aqueix pla de contingència és la creació d’una plataforma digital que inclourà des d’aquest dimarts informació actualitzada sobre el Brexit tant per a particulars com per a empreses, i que estarà situada en la pàgina web de l’oficina d’informació europea de la Generalitat, coneguda com Europe Direct Comunitat Valenciana.

El cap del Consell ha destacat, en aquest sentit, que es posa en marxa “un nou instrument per a fer front a la desinformació, les ‘fake news’ i, en definitiva, a aquesta incertesa que encara no està salvada” perquè tots els possibles afectats pel procés, tant directa com indirectament, tinguen “la major capacitat de comprensió possible”.

Reducció de barreres

El president ha expressat que el Govern valencià treballa per a minimitzar els efectes del Brexit tant per als prop de 80.000 britànics residents en la Comunitat com per als més de 10.000 valencians establits a Regne Unit, per la qual cosa ha asseverat que la Generalitat exigirà “reciprocitat i les menors barreres possibles”.

Puig, per això, ha sol·licitat “que no es posen més problemes de caràcter fitosanitari” en l’àmbit de les fruites i verdures perquè es mantinga la capacitat de penetració d’aquest sector en el mercat britànic, i ha afirmat que dins del pla de contingència s’ha constituït una comissió específica del sector per a reduir impactes.

El president ha destacat que es treballa, així mateix, perquè cap britànic “perda la seua condició de ciutadania respecte al dret bàsic de la salut”, ja que al voltant de 72.000 utilitzen la targeta sanitària habitualment i que altres 100.000 britànics més de els 3 milions de turistes anglesos que visiten la Comunitat Valenciana “utilitzen la sanitat valenciana cada any”.

El cap del Consell ha recordat a més que la Comissió Interdepartamental d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea s’ha reunit en diferents ocasions durant aquesta legislatura perquè, per al Govern valencià, “la inserció en les polítiques de la Unió és una qüestió fonamental”, i ha subratllat que la situació del Brexit “no ha millorat” després que el Parlament britànic decidira no aprovar el preacord.