El President confia que l’acord donarà estabilitat.

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha reaccionat valorat positivament el possible desbloqueig dels pressupostos de l’Estat. El cap del Consell ha assegurat que hi ha moltes polítiques al document signat per Sánchez i Iglesias que ja està desenvolupant el govern valencià.

El President ha incidit en què línies principals coincideixen amb la política del Botànic.