Els xiquets i les xiquetes de Picassent recuperen el gaiato del Vell i la Vella

Gran afluència de públic a la representació de l’obra de teatre de carrer ‘Mulïer’

Picassent continua celebrant les seues Festes Majors i el dimarts ho va fer amb una vesprada molt infantil. De fet, els xiquets i les xiquetes van participar d’una manera molt activa i divertida en la recerca del gaiato del Vell i la Vella, que un intrús els havia furtat. Vam viure una gimcana molt entretinguda amb un fum de proves per tal de demostrar que els menuts i les menudes podien i devien buscar i trobar tot un símbol de la localitat.

Proves com ara la realització de puzles, respostes correctes a preguntes relacionades amb la història i les tradicions més arrelades de Picassent, com ara la degustació ‘a cegues’ de plats típics, com la pilota de la Vallivana i altres dolços, van ser prèvies i necessàries a fer possible la recuperació del gaiato de l’entranyable parella que presideix l’entrada a l’Ermita.

La gimcana, presentada per la coordinadora de l’Escola Municipal de Teatre, Jessica Fortuny, va reunir més de quaranta xiquets, acompanyats dels seus familiars, que van dividir en huit grups. Va suposar tot un èxit i sens dubte es pot consolidar com una proposta fixa dins de la programació infantil amb motiu de les Festes Majors, que viuran els seus dies grans el proper cap de setmana, amb la celebració de la Mare de Déu de Vallivana i del Crist de la Fe.

Després de resoldre tots els grups la totalitat de les proves, els xiquets i les xiquetes van tindre l’ajuda d’una malabarista, que amb la seua saviesa i el foc, va poder recuperar el gaiato tot pujant a l’Ermita amb una grua, un espectacle que va agradar i molt a menuts i grans. A més a més, després de resoldre les proves i recuperar el gaiato, van fer entrega a la alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, i al regidor de Cultura, Jaume Sobrevela, per tal que el custodiaren com cal. Els responsables municipals van assegurar que així ho farien, com correspon a un símbol picassentí.

Els participants van rebre el llibre infantil ‘El Vell i la Vella’, escrit per Eloina Hernández i amb il·lustracions d’Alberto González, una publicació que es va fer enguany per tal de donar a conéixer als més menuts, d’una manera gràfica i divertida, esta tradició picassentina que l’Ajuntament va voler recuperar uns anys enrere.

Mulïer i jocs infantils

A més a més de la gimcana, la vesprada va tindre un altre punt infantil amb els castells unflables que es van col·locar al parc d’Abril Martorell, un altre punt d’afluència i d’èxit, després dels jocs aquàtics de la vespra. Un espai on divertir-se i jugar i que ja forma part del calendari festiu.

Per la seua banda, el teatre de carrer també va tindre el seu moment amb la representació de Mulïer amb Cia. Maduixa, que es va desenvolupar a la plaça de l’Ajuntament i que va tindre un gran èxit pel que fa a l’afluència de públic. Prop de 300 persones es van donar cita per tal d’assistir a una representació que va obtindre el premi Max en la categoria de millor espectacle de carrer. Una peça muda que transmet sense dir una paraula amb les seues cinc protagonistes que van ser mereixedores de l’aplaudiment de grans i xiquets. El públic va mantindré un respectuós silenci i va gaudir de l’art i del ball més comunicatiu.