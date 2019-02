Xirivella estrena el nou servei de bicicleta pública

Connect on Linked in

El nostre municipi es consolida com la localitat amb més usuaris que utilitzen este servei a la comarca

El servei ‘Horta Sud en bici’ ha augmentat el seu ús a Xirivella. Este servei ha generat més de 100.000 usuaris des de la seua creació en 2015 per la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, permetent la connexió de la comarca amb la bicicleta, de caràcter individual i gratuït, i fomentant l’ús d’este transport més respectuós amb el medi ambient.

Tal com explica Boro Montroy, regidor de Medi Ambient: «Només en esta legislatura s’ha quadruplicat el seu ús, gràcies a vincular el servei a les necessitats de la gent jove i el repartiment gratuït de les targetes Móbilis activades per al seu ús».

A partir del dilluns 11 de febrer, el conjunt de bancades a Xirivella tindran una ocupació del 80 per cent; a més a més, el subministrament de bicicletes es realitzarà mitjançant el ‘renting’ garantint el bon estat d’estes durant tota la duració del contracte, que es preveu de dos anys prorrogable a dos més.

Segons informació provinent de la Mancomunitat, este 2018 passat ha obtingut el millor semestre amb 29.675 serveis mitjançant

‘Horta Sud en bici’, destacant la nostra localitat, que ha registrat el major nombre d’usos d’este servei amb un total de 21.868 eixides.

Per a poder disfrutar d’este mitjà de transport sostenible i gratuït, és necessari complir una sèrie de requisits: ser major d’edat, i les persones que tinguen entre 14 i 17 anys han de ser autoritzats prèviament pel seu pare, mare o tutor responsables; una vegada registrat, per a fer ús del servei solament cal acostar la targeta Móbilis al panell d’informació de l‘Horta Sud en bici’, introduir el pin facilitat en donar-se l’alta i seleccionar la bicicleta. Després d’acceptar les normes d’ús es podrà retirar la bicicleta i tornar a dipositar en qualsevol de les estacions situades en les localitats d’Alaquàs, Aldaia, Quart de Poblet o Xirivella. A més a més, és també compatible amb el sistema de les poblacions de Torrent i Mislata. Per altra banda, destacar que actualment existeix també l’abonament combinat entre este servei comarcal i el de la ciutat de València (Valenbisi), i es disposen de distintes bancades per facilitar esta intermodalitat: en el complex del Ciutat Administrativa Nou d’Octubre, a Nuevo Centro, al Mediamarkt de l’avinguda de les Corts Valencianes, a Sant Isidre, a Sant Marcelino, a l’Universitat Politècnica de València, a Alfauir, i entre l’avinguda Catalunya i l’avinguda dels Tarongers.

En paraules de l’alcalde Ricard Barberà: «Potenciar la bici és una obligació per a avançar cap a una ciutat més sostenible, sense oblidar la reivindicació d’un transport públic de qualitat i digne del segle XXI».