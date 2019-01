Xirivella inclou el sarau de música popular valenciana a la festa de Sant Antoni

Connect on Linked in

La tradicional festa, amb 150 anys d’història ininterrompuda al municipi, tindrà lloc este cap de setmana 19 y 20 de gener, amb fogueres, música, ball i torrades i la clàssica benedicció d’animals

Cal confirmar assistència per a la torrada abans del dijous 17 de gener enviant un correu electrònic a festes@xirivella.es

Xirivella es prepara un any més per a la festa de San Antoni, una tradició que se celebra al nostre municipi almenys des de fa 150 anys, el que la convertix en la santantonada amb probablement més arrelament de la comarca. Ho recordava Pascual Gonzaléz, membre de la Federació Valenciana de la Festa de Sant Antoni Abat i d’una família molt vinculada a la festa: «En altres pobles hi ha hagut anys en què no s’ha celebrat, en canvi a Xirivella la tradició no s’ha interromput mai. Ací venia gent de tota la comarca, el meu iaio ja eixia en la festa amb els seus animals».

Enguany, la regidoria de Festes, que dirigeix Javier Besó, ha coordinat les activitats organitzades per la Federació i per la resta d’associacions col·laboradores. En esta ocasió, a més de la foguera i de la benedicció, s’incorpora el ball i la música popular valenciana gràcies al sarau organitzat pel Grup de Danses Ànima i Poble. Els actes compten també amb la col·laboració la Falla Sant Antoni i dels Clavaris de la Mare de Déu de la Salut.

Dissabte 19 de gener, la festa comença a les 20.30 h amb la foguera; a les 21.00 h tindrà lloc el repartiment de mistela i pastissos, amenitzat pel sarau de música popular valenciana, al qual estan convidats tots els balladors i balladores. A les 21.30 h es repartirà la llenya i l’arena necessària per a les torrades. Les diverses activitats tindran lloc al carrer Sant Antoni de Xirivella. Els grups particulars també podran fer-se la seua torrada, l’Ajuntament proporcionarà la llenya i arena, però cal confirmar assistència abans del dijous 17 de gener a migdia a través de la següent adreça electrònica: festes@xirivella.es

En paraules de Besó: «Es tracta d’una tradició ancestral que en la regidoria de Festes hem volgut potenciar, per tal de viure una nit agradable amenitzada amb música i ball popular en què les nostres arrels i costums valencians siguen els protagonistes».

Per la seua banda, Ricard Barberà, alcalde de Xirivella, es felicita per la consolidació de la festa: «Amb esta proposta de celebració de Sant Antoni, auspiciada per l’Ajuntament de Xirivella, aconseguim que diverses entitats festives col·laboren reforçant una festivitat, la de Sant Antoni del porquet, amb una importància gran en una societat tradicionalment agrària, on les bèsties del camp representaven un paper cabdal. Recuperem tradicions i les projectem al futur.»

Pel que fa a la benedicció dels animals, a Xirivella tindrà tres escenaris: davant l’església de Sant Ramon (12 h), l’església del barri de la Llum (13.30 h) i la del carrer de Sant Antoni, organitzada per la Federació Valenciana de la Festa de Sant Antoni Abat.