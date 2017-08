Xiva traslladarà els serveis socials al Centre Polivalent Municipal amb l’ajuda de la Diputació

Maria Josep Amigó: «Aquest projecte contribuirà a millorar la qualitat de vida de les persones, facilitant l’accés de la ciutadania a unes prestacions públiques de major qualitat»

El Consistori destinarà prop de 60.000 euros del pla SOM de la corporació provincial a la remodelació i adequació de l’immoble per adaptar-lo a la seua nova funcionalitat

21/08/2017.L’Ajuntament de Xiva té previst concentrar els departaments del conjunt de serveis socials que es presten des del consistori al Centre Polivalent Municipal, per la qual cosa procedirà a l’adequació de l’immoble a partir dels fons cedits per part de la Diputació de València. Així ho ha traslladat l’alcalde d’aquesta localitat de la Foia de Bunyol, Emilio Morales, a la vicepresidenta de la corporació provincial, Maria Josep Amigó, durant la seua recent visita al municipi.

La intenció del consistori de Xiva és adequar el Centre Polivalent Municipal per a albergar les diferents delegacions de l’Àrea de Serveis Socials, actualment distribuïdes per diferents emplaçaments. En aquest immoble es troba ubicada la Biblioteca Pública Municipal, tot i que la intenció de l’actual equip de govern és poder traslladar l’agència de lectura fins al conegut com Edifici de la Mútua, sempre que fructifiquen les diferents iniciatives per municipalitzar aquest històric edifici i convertir-lo en centre cultural. El baix del Centre Polivalent ha albergat durant molts anys un local dedicat a l’hostaleria, encara que recentment es va adoptar la decisió de no licitar l’explotació d’aquest espai com a bar i dotar-lo d’un ús social.

Per adequar l’immoble a la seua nova funcionalitat s’escometran treballs de parcel·lament i condicionament de l’edifici, s’habilitaran despatxos i es millorarà l’accessibilitat del recinte. Per a això, es destinarà una partida pressupostària pròxima als 60.000 euros, corresponents al Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) de 2017 de la Diputació de València –abans anomenat PPOS–mitjançant el qual la localitat de Xiva percebrà un total de 201.905,60 euros en el present exercici.

La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha reivindicat la materialització «d’aquest tipus de projectes que contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones i a facilitar l’accés de la ciutadania als serveis públics bàsics que es presten, en aquest cas, per part de l’administració local», ha indicat.

En aquesta mateixa línia, Maria Josep Amigó ha defensat «l’autonomia municipal a l’hora de definir quines actuacions resulten prioritàries i constitueixen necessitats reals per a cadascun dels municipis». Per això, s’ha congratulat «de comprovar la capacitat de treball de les corporacions locals», un fet que «ens permet confiar en que la gestió municipal es troba en sintonia amb l’esperit i les línies de treball marcades per l’equip de govern de la Diputació, i que se centren en prioritzar la millora de la qualitat de vida de les persones».

Per la seua part, l’alcalde de Xiva, Emilio Morales, ha explicat que el nou emplaçament dels departaments de serveis socials «permetrà disposar d’unes instal·lacions acords a les necessitats que requereix la prestació d’aquest tipus de serveis, amb estàncies més àmplies i en condicions més òptimes per a l’exercici d’aquestes funcions», ha relatat.

Morales també ha incidit en que el canvi de localització dels serveis socials «ve acompanyat per un notable increment del personal laboral del departament, en passar de tres treballadors socials a dotze especialistes. Amb tot, aconseguirem oferir als nostres veïns i veïnes uns serveis de major qualitat en un àmbit que resulta molt sensible per a la ciutadania», ha remarcat.