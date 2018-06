El Xúquer, al seu pas per Sueca, viu la seua primera competició de piragüisme

Connect on Linked in

L’Assut de Sueca acull el campionat autonòmic de piragüisme en modalitat Marató “I Open Ciutat de Sueca”

121 palistes dels principals clubs valencians i d’arreu del territori espanyol participen en la primera edició de la prova

Sueca, 26/06/2018.El pas tranquil del riu Xúquer per Sueca es transformava este cap de setmana. L’assut de la capital riberenca ha acollit este diumenge el campionat autonòmic de piragüisme “I Open Ciutat de Sueca”, en la modalitat Marató. Representants i palistes dels principals clubs de piragüisme valencians i de l’Estat espanyol van donar-se cita en esta espectacular prova a nivell esportiu, en la primera edició de la competició organitzada a la localitat.

Un total de 121 palistes representants de 10 clubs de piragüisme van participar en la prova.

En modalitat K1, Inés Núñez i Néstor García guanyaven en Prebenjamins, María Martínez i Pau Algaba en Benjamins, Amanda Ana Ramírez i Jaume Martínez en Alevins, Anne Nerea Naula i Vicente Esteve en Infantil B, Eva González i Tomás Agustín Escobar en Infantil A, Paula Peris i Pablo Sánchez en cadet, Lorenzo Torres en juvenil, i Sara Guerrero i Iván Ribera en Sénior.

Pel que fa a les categories de veterans en modalitat K1, Justo Arlandis es va imposar en Veterans A, José Ramón Redondo en Veterans C, Angel Cano en Veterans D, Diego Ribera en Veterans E, José Antonio Lucas en Veterans F i Joaquín Roig en Veterans G.

En modalitat K2, Carlota Villanueva i Huihui Qui Li, del Club Piragüisme Silla, i Mario Masia i Héctor Granell, de l’Scooter d’Algemesí, guanyaren en categoría cadet. En senior, triomf per a Vicente Tortajada i Francisco Jesús López, del Club Piragüisme Sueca; en veterans C per a Constantino López i Carlos Moreno, de l’Scooter d’Algemesí; en veterans E per a Julio González i Javier Melús, de la Penya Piragüista Antella; i en veterans G per a José Vicente Giner i Angel Gómez, també de la Penya Piragüista Antella.

Per últim en modalitat C1, victòria per a Elena Monreal i Pablo Russell Fernández en cadets; per a Ana Belén Martínez en junior femení; per a Carlos Vera en senior masculina; per a Mykola Cymakov en veterans A masculina; i Miguel Salcedo en absoluta paracanoe.

Per últim, en la classificació per clubs la victòria va ser per al Club Piragüisme Silla per davant de l’Escola de Piragüisme Mar Menor (Múrcia) i del Club Piragüisme Cullera.

El president del club amfitrió, Vicent Tortajada, ha incidit en com de complicat ha estat organitzar una prova d’estes dimensions. “Haguera estat impossible sense l’ajuda de l’Ajuntament de Sueca, que s’ha bolcat tant en el condicionament de la zona com en el suport que ens ha oferit pel que fa a l’organització i la infraestructura des de diferents àrees municipals” ha assegurat. “El nom de Sueca ja està en boca de tots en el món del piragüisme” ha afegit. El repte d’assumir l’organització d’esta prova, per tant, es va saldar amb bona nota.

El reconeixement va estar mutu. El regidor d’Esports, Vicent Baldoví, qui va assistir acompanyat de les regidores de Medi Ambient i Serveis Municipals, Isabel Jiménez i Pilar Moncho, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Salvador Giménez, també va destacar la tasca realitzada pel Club Piragüisme Sueca. “Amb només huit mesos de vida, el jove club s’ha atrevit amb l’organització d’una prova de la magnitud d’una marató autonòmica. Una cosa amb la que ben pocs clubs s’atreveixen, ni tan sols clubs experimentats. A més a més, tant el club com l’escola estan creixent de manera exponencial. El Club – Escola Piragüisme Sueca és un model d’entusiasme, ha nascut amb moltes ganes” ha manifestat Baldoví, que va mostrar-se molt satisfet per l’èxit de la prova, tant pel que fa a l’organització, com la participació i l’acollida de veïns i visitants.

En finalitzar la competició, el club va preparar una paella per a dinar per a més de 100 persones. L’acte va comptar també amb l’assistència del president de la Federació Valenciana de Piragüisme, Juan Antonio Cinto.