XVIII Aniversari del Museu de la Rajoleria de Paiporta

Amb motiu de l’aniversari s’ha inaugurat l’exposició ’18 anys amb tu’.

El Museu de la Rajoleria de Paiporta està de celebració. I és que enguany celebra el seu 18 aniversari.

Per commemorar-ho s’ha inaugurat l’exposició ’18 anys amb tu’, una mostra que resumeix a través de 36 panells la història d’aquest museu, any a any.

Aquest museu, ha rebut més de 200.000 visites des de la seua obertura.

Aquesta exposició, que es podrà visitar fins al dia 14 de novembre, ha sigut possible gràcies a l’equip humà que treballa al museu. Un grup de persones amb gran implicació per engrandir el museu.

Aquells que visiten aquesta exposició poden aprofitar també per a veure als jardins del museu, un mural que han elaborat en les últimes setmanes un grup de joves, dirigits per l’artista urbà Mario Mankey.

Es tracta d’una intervenció que ha tingut en compte les arrels rajoleres de la instal·lació i que ha plasmat també el motlle ‘Margarita’, peça identificativa del Museu, que ocupa una de les cares del mural.

L’altra cara reprodueix elements propis de la història de la instal·lació, com són el fumeral i la figura gegant d’un treballador del Rajolar.

A més, cal destacar que en el mural han participat també refugiats de l’Aquarius, membres dels scouts de Paiporta i de l’Institut Alfaro.