Els XXI Premis del Concurs Narrativa Infantil i Juvenil de la Falla Plaça Malva ja tenen guanyadors

397 treballs han participat en la convocatòria

L’Associació Cultural Falla Plaça Malva va fer ahir el lliurament dels XXI Premis del Concurs de Narrativa Juvenil i Infantil. L’acte va estar presidit per Diego Gómez, alcalde d’Alzira; Aida Ginestar, regidora de Cultura; Inés Brines Pellicer, Fallera Major d’Alzira; Ana Justo i Alejandra Sanchis, Falleres Majors de la Falla Plaça Malva; Fernando Cortabarra i Miquel Albelda, presidents de la comissió i Josep Antoni Fluixà, director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

El lliurament dels premis va estar presentat per Silvia Martínez Valls, que va ser l’encarregada de donar lectura a l’acta del jurat.

Acta del jurat

Reunit el jurat format per: Alfred Aranda Mata, Susana Boronat Martín, EmparBriaPelufo, YaizaCaceres Castillo, Esther Català González i Carla Sanchis Castillo, el dia5 de novembre 2018 a Alzira, decideix atorgar els premis següents per cadascuna de les categories:

Tercera categoria

Finaliste

“Un món més net”, de Saül Sanchis Blasco, (CEIP Alborxí).

Finaliste

“La natura sobreviu”, de Rebeca Roig, (CEIP Gloria Fuertes).

Segon premi

“Salvem l’escull”, de Mar Cucarella Piera, (CEIP Alborxí).

Primer premi

“Per un món millor”, d’Ana Rosa Ortiz Albuixech, (CEIP Federico García Sanchiz).

Segona categoria

Finaliste

“Un regal natural”, de Juan Borrero Peris, (La Purisima).

Finaliste

“Els xiquets del passat”, d’Aitana Hurtado Beneyto, (CEIP Alborxí).

Segon premi

“El llac”, de Roy Fajardo Sevilla, (CEIP Gloria Fuertes).

Primer premi

“Escoltant a la natura”, d’Aimar Rubio Simón, (CEIP Alborxí).

Primera categoria

Finaliste

“Menjapapers”, de Sol Pellicer Palacios, (La Purisima).

Finaliste

“La llauna parlaora”, de Manuel Canet Pascual, (La Purisima).

Segon premi

“Una persona és important”, de Paula España Moreno, (IES Rei en Jaume).

Primer premi

“La botella abandonada” de Cristina Alves Penadés, (La Purisima).

Premi especial, (CEIP Alborxí).

Associació Cultural i Festi