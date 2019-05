1.000 persones participen este diumenge en l’Egyptian Race de Cullera

Print This Post

L’esdeveniment servix de trampolí per a promocionar el turisme esportiu en la localitat

Més de 30 reptes al llarg de 10 quilòmetres. Així és el circuit de l’Egyptian Race de Cullera, un esdeveniment esportiu que posarà a prova la fortalesa física i mental de 1.000 esportistes.

Els participants es donaran cita este diumenge en la localitat per a enfrontar-se a obstacles de suspensió, equilibri, agilitat, destresa, força i diversió. Entre alguns exemples, escalar per superfícies inclinades, traspassar fosos i dunes, desplaçar-se penjats d’anells i cordes, i avançar a ròssec pel fang.

L’Egyptian Race es caracteritza per ser un dels esdeveniments esportius més exigents i la primera carrera d’obstacles temàtica d’Espanya.

Cullera s’apropa de nou al turista esportiu i millora la seua imatge de marca tenint present que en 2018 quasi el 5 % dels viatges realitzats van ser motivats per la pràctica esportiva.

Categories

Per als corredors de les categories elit i per grups l’Egyptian Race de Cullera suposa la possibilitat d’ascendir en la classificació i la passada per punts a la mundial de carreres d’obstacles, celebrada el mes pròxim d’octubre a Londres, i el campionat europeu, celebrat al juny a Polònia. La carrera també puntuarà dins de la lliga espanyola de carreres d’obstacles i la lliga valenciana.

En la resta de categories, la participació es farà per equips, per parelles i de manera popular, la motivació de la qual serà la diversió, l’esforç i la companyia. L’esdeveniment comptarà a més amb un circuit adaptat per a xiquets, l’Egyptian Kids.

Participants d’elit

El diumenge podrem veure a Cullera a Lluís Barbé, campió de la lliga 2018, José Miguel Pericás, campió de la lliga valenciana 2018 i Azman Mesand Estupiñán. En la categoria femina a Lorena González, campiona de la lliga i la nacional 2018 i segona classificada en el campionat europeu, Ana Chillerón, primera en la lliga valenciana i segona en la lliga espanyola 2018, i Gemma Ibáñez, segona classificada en la lliga valenciana 2018).