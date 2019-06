1.100 escolars competeixen en les Miniolimpiadas de Torrent

Print This Post

Els xiquets i xiquetes van participar en les diferents disciplines esportives de velocitat, relleus, fons, pes, salt d’altura i longitud

Les instal·lacions esportives del Parc Central s’han convertit aquest cap de setmana en el punt de trobada d’al voltant de 1.100 escolars que van participar en les Miniolimpiadas; una de les cites esportives més esperades per l’alumnat i que compta amb la participació dels centres educatius de Torrent. El festival d’atletisme, organitzat per la Fundació Esportiva Municipal (FDM) i el Club d’Atletisme de Torrent, va donar el tret d’eixida el divendres a les 17 hores amb una varietat de disciplines esportives com a velocitat, relleus, fons, salt d’altura i longitud i pes.

Durant la vesprada del divendres van ser les categories Benjamí i Aleví les que van competir, davant una graderia plena de gent. El dissabte al matí va ser el torn per als més xicotets i xicotetes repartits en les categories Infantils i Cadets. La regidora d’Esports en funcions, Nadia Marín, va acompanyar als i les participants i va posar l’accent en la importància d’organitzar activitats d’aquest tipus ja que “fomenten valors com l’esportivitat i la companyonia, a més d’enfortir la relació entre els col·legis torrentinos, l’alumnat, els professors i, sobretot, les famílies, que han omplit les graderies per a animar”.

El punt final de les Miniolimpiadas ho va posar l’acte de lliurament de premis. Els guardonats van rebre els esments el dissabte al migdia. El llistat de premiats pot consultar-se en el següent enllaç: http://bit.ly/2i5clac