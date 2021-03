1.726 sancions acumulades durant els caps de setmana de tancament perimetral de Torrent

La ciutat de Torrent ha viscut un últim cap de setmana de tancament perimetral amb normalitat i sense incidències a destacar, en el qual s’han produït 271 sancions relacionades amb aquesta restricció, per a un acumulat total de 1.726 multes durant els caps de setmana en els quals la ciutat ha estat confinada perimetralment. La valoració és positiva, ja que els veïns i veïnes de Torrent han sabut respondre a l’anomenada a la responsabilitat que se’ls demanava, adoptant les mesures de control necessàries. “Som una ciutat amb una població important pel que malgrat els inconvenients l’actitud de la ciutadania ha ajudat a evitar en gran manera la propagació del virus”, ha declarat la regidora de Seguretat Ciutadana, Inma Amat. Segons dades oferides pel Centre de Cooperació d’Operativa Municipal (CECOPAL), aquest cap de setmana es van produir 6.916 identificacions, de les quals es van resoldre en sancions per part de la Policia Local un total de 150, a les quals cal sumar altres 121 multes que va interposar la Policia Nacional.

A més, també es van interposar una sèrie de sancions com: 15 per no portar màscara (amb un total de 1.424, des que van entrar en vigor les mesures sanitàries); 13 per infringir les restriccions de mobilitat nocturna (amb un total del 187); 3 per superar el límit permés de reunió en grups (amb un total de 99). Respecte a les denúncies a locals públics per infringir la normativa vigent, cal destacar l’absència de sancions durant el cap de setmana, encara que des de l’inici de les noves mesures sanitàries s’acumulen 93 multes. I el mateix ocorre amb les sancions per fumar en espais públics; cap durant aquest cap de setmana, amb un total acumulat de 108. El total de sancions relatives a aquests motius ascendeix a 1.923 denúncies des de l’entrada en vigor del decret 11/2020 de la Generalitat Valenciana.

