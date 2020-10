10 joves emprenedors desenvoluparan els seus projectes en l’àmbit rural gràcies a l’aliança entre la UV i la Diputació de València

Connect on Linked in

El programa formatiu UVemprén Rural té com a objectiu combatre la despoblació i a una major creativitat i diversificació de l’economia

Ahir va tindre lloc la inauguració de l’I Campus d’Emprenedoria Rural, on es van presentar els projectes que es duran a terme en municipis de menys de 3.000 habitants de la província de València

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, Adela Valero, i el diputat de Desenvolupament Rural i Polítiques contra la despoblació de la Diputació de València, Ramiro Rivera, han inaugurat aquest matí el I Campus d’Emprenedoria Rural previst en el programa UVemprén Rural.

Un total de 10 propostes han estat seleccionades per desenvolupar els seus projectes d’innovació en poblacions de menys de 3.000 habitants de la província de València. La iniciativa ha tingut una gran acollida, ja que 44 ajuntaments i empreses van oferir un total de 61 places perquè estudiants de la Universitat posessin en marxa els seus projectes.

El I Campus d’Emprenedoria Rural comença el proper 5 d’octubre, un programa intensiu de formació en emprenedoria rural de 30 hores de durada que permetrà adquirir tècniques d’emprenedoria innovadora per millorar les idees presentades. Així mateix, l’alumnat guanyador realitzarà pràctiques en empreses o ajuntaments durant dos mesos.

El Servei de Desenvolupament Local de Divalterra ha participat donant difusió a la iniciativa a través de la xarxa d’agències de desenvolupament local que coordina, facilitant d’aquesta manera la incorporació de municipis rurals a la iniciativa.

La vicerectora Adela Valero ha volgut primer de tot agrair ‘a tots els que han fet possible aquesta iniciativa: Diputació de València, Divalterra, les Càtedres AVANT i de Cooperatives Agroalimentàries i de l’Aula d’Emprenedoria “Empresocial” de la Diputació de València, el CEEI València, la Fundació Universitat Empresa – ADEIT i per descomptat als ajuntaments i als estudiants que participen ‘.

‘La formació és necessària per a l’emprenedoria, un empreniment que ha de ser entès en el sentit ampli, de passar de les idees a l’acció, a la competitivitat i l’excel·lència. Des de la UV volem fomentar l’emprenedoria i per això projectes com aquest són tan necessaris i importants ‘, ha matisat Adela Valero

Per la seua part, el diputat Ramiro Rivera, que ha recordat que la despoblació és un dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) per a 2030, ha manifestat que ‘des de la Diputació sempre es donaran suport a iniciatives com aquesta que aposten per projectes de futur en zones despoblades: hem de bandejar aqueixa idea que no es pot emprendre en les localitats xicotetes’.

Rivera ha destacat també el paper de Divalterra com a coordinadora de les Agències d’Ocupació Local, que “amb la seua labor de comunicació i difusió amb els tècnics municipals permet que aquesta i altres iniciatives arriben a tots els racons del territori valencià”.

Idees guanyadores

Les 10 iniciatives guanyadores mostren la diversitat d’àmbits dels estudis de la Universitat. Així en el municipi de Gestalgar (Els Serrans), l’alumne Diego Alejandro Ariza realitzarà les pràctiques en l’empresa Sa Mel de Gestalgar mentre que Carol Rocha incentivarà el turisme rural en el disseny d’un hostal que incloga l’experiència de la producció de vi.

A l’Ajuntament de Casinos (Camp del Túria) farà pràctiques Lucía Poveda amb la creació d’una cooperativa de serveis integrals i Laura Herráez realitzarà les seues pràctiques a l’Ajuntament de Caudete de las Fuentes (Requena-Utiel) sobre la idea d’una empresa intermediària de serveis en el sector immobiliari.

Xueqian Yin treballarà en el sector de l’alimentació, transport i exportació a la Xina en la Mancomunitat del Camp de Túria. D’altra banda, Miguel Ángel Honrubia desenvoluparà la seua idea de cooperativa de serveis integrals a l’Ajuntament de Zarra (Ayora-Confrentes).

Fins a l’Ajuntament d’Agullent (Vall d’Albaida) es desplaçarà Estefanía Vanegas amb la seua idea basada en la creació d’un Green Hub i fins a Tuéjar en la Mancomunitat de l’Alt Túria portarà Daniella Audivet la seua proposta de consultoria de formació i emprenedoria.

Per la seua part, Lourdes Barberán treballarà a l’Ajuntament d’Estubeny (La Costera) en un macro projecte que uneix residència de la tercera edat i un centre geriàtric amb l’entorn natural. Finalment, Coset Alvis desenvoluparà la seua idea d’inversions en actius immobles infrautilitzats a l’Ajuntament de Benavites (Camp de Morvedre).