111 xiquets i xiquetes de Torrent es beneficien del Bo Social aquest estiu

Es tracta d’una targeta de compra per a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació dels escolars que no podran gaudir del Campus Social a causa de la situació provocada pel Covid-19

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’àrea de Serveis Socials, ha creat el Bo Social destinat a 111 xiquets i xiquetes de 64 famílies, que aquest estiu no podran assistir al Campus Social al no realitzar-se aquest a causa de la situació generada pel Covid-19. Com ha expressat José Antonio Castillejo, regidor de Benestar Social, “el principal objectiu d’aquesta targeta de compra és ajudar a les famílies que puguen estar passant una situació delicada, també durant el període estival”.

Així, el bo social compta amb un import econòmic de 5’25 € diaris per xiquet, incloent els caps de setmana, per a fer ús en els comerços locals, durant juliol i agost; el que compleix un doble objectiu: cobrir les necessitats d’alimentació dels xiquets i xiquetes, però també ajudar als comerços del municipi impulsant les compres.



La selecció d’escolars que participen en aquest projecte s’ha realitzat mitjançant la informació proporcionada pels centres escolars i l’equip tècnic del departament de Benestar Social.