115 comerços de la zona centre s’adherixen a la campanya de recollida de cartó comercial

L’empresa encarregada de la gestió de la neteja urbana al nostre municipi ha iniciat les visites als comerços de diverses zones per tal d’informar-los dels detalls de la campanya de recollida de cartó comercial.

Esta iniciativa es realitza des de fa uns anys des del departament de Servies Urbans i amb la col·laboració de l’Associació Empresarial d’Alzira. Amb les visites es preseguix l’adhesió de nous comerços per a contribuir al tractament correcte del cartó i facilitar la seua retirada al xicotet i comerç mitjà, a l’hora d’alliberar espai en el contenidor blau i així facilitar al ciutadà el reciclatge del paper i cartó domèstics.

El servei és gratuït per tal d’aconseguir una ciutat més neta i sostenible. Compta amb una molt bona acceptació per part dels comerciants de la zona centre de la ciutat, on s’ha iniciat la campanya informativa, encara que en una segona fase s’estendrà a les zones de l’Alquenència i Pere Cespí, per a finalment, en una tercera fase, visitar les diverses indústries ubicades als polígons industrials.

Als 89 comerços adherits a la campanya amb anterioritat, que continuaran amb el servici, cal afegir en esta primera fase 26 nous comerços que s’uniran a la campanya de recollida de cartó comercial que es realitza de dilluns a dissabte a partir de les 14 hores.

Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans, ha destacat la necessitat de “Mantindre net l’entramat urbà i col·laborar activament perquè açò siga possible; alhora que ens adherim a la campanya de recollida de cartó comercial contribuïm a millorar el medi ambient i a cuidar el planeta per a futures generacions”.