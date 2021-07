117 persones treballaran este estiu a Carcaixent dins del pla de Foment de l’Ocupació Agrària

Connect on Linked in

Es realitzaran tasques de neteja i manteniment de camins i barrancs en tot el terme municipal

39 persones han començat a treballar esta setmana a Carcaixent per a realitzar diverses actuacions de neteja i manteniment al terme municipal. Es tracta del pla de Foment de l’Ocupació Agrària impulsat del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social al qual s’ha adherit l’Ajuntament de Carcaixent i que donarà ocupació durant els mesos de juliol, agost i setembre a un total de 117 persones, (105 peons i 12 capatassos). El programa es gestiona en el marc dels convenis de col·laboració del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) amb les corporacions laborals, a través del qual se sufraguen els costos laborals de les treballadores i treballadors contractats.

Este pla d’ocupació té un doble objectiu: d’una banda pal·liar la desocupació agrícola eventual que es viu en les zones agrícoles durant la temporada d’estiu i, per una altra, dur a terme millores en les infraestructures del patrimoni rural i forestal. Concretament les tasques que van a realitzar-se, treballs per a la prevenció d’incendis, prevenció d’inundacions, neteja de barrancs i camins rurals, manteniment de l’Hort de Soriano i eliminació d’abocadors incontrolats entre altres tasques puntuals.

L’Ajuntament de Carcaixent contractarà a través d’este pla a 117 persones que tindran un contracte laboral d’un mes a jornada completa. El requisit imprescindible per a accedir a este contracte mensual era estar inscrit en el SERVEF com a demandant d’ocupació i acreditar la condició de treballador agrari, com a mínim 3 mesos durant l’últim any ja que este programa d’ocupació està destinat a complementar la renda dels treballadors del camp durant els mesos d’inactivitat. La selecció del personal s’ha fet seguint els criteris de baremació que marca el Ministeri i que contempla alguns paràmetres com és el nivell de renda dels membres de la unitat familiar, tindre responsabilitats familiars, estar més temps aturat i no haver estat contractat en el mateix programa l’any anterior.