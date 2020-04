118 detinguts i 10.888 sancionats per Policia Nacional i Guàrdia Civil per infringir aquest dilluns el confinament

Connect on Linked in

Aquest dilluns els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut a 118 persones i elevat 11.888 propostes de sanció per infraccions a les normes de confinament adoptades per a frenar la pandèmia del COVID-19.

Els portaveus de tots dos cossos han destacat la normalitat i la col·laboració ciutadana en el procés de distribució de màscares en els principals nodes de transport públic. A continuació, transcripció de la seua intervenció en la roda de premsa posterior a la reunió del Comité Cientificotècnic COVID-19A d’aquest dimarts:

SUBDIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANS I FORMACIÓ DE LA POLICIA NACIONAL, COMISSÀRIA PRINCIPAL PILAR ALLUÉ:

“Aquells que s’han reincorporat ja a l’activitat laboral en alguns sectors, finalitzada ja la Setmana Santa en tot el país, hauran pogut comprovar que la Policia Nacional manté hui també la seua presència activa en els principals nodes de transport d’Espanya. Ens podem congratular que tant aquest dilluns com en el matí d’aquest dimarts tot s’haja desenvolupat amb absoluta normalitat, perquè no hi ha hagut cap fet destacable, llevat que en la incorporació progressiva a l’activitat laboral la col·laboració ciutadana ha facilitat la situació.

La normalitat ha sigut la tònica general respecte al repartiment de màscares en els nuclis de transport de les grans ciutats, on la Policia Nacional ha col·laborat juntament amb Protecció Civil, Creu Roja, les Policies Locals i els efectius de la seguretat privada, així com els empleats d’Adif i Renfe.

No puc deixar passar l’ocasió d’agrair la col·laboració i excel·lent coordinació que ha existit entre totes les institucions implicades, un agraïment que també faig extensible a tots els ciutadans que estan donant una gran lliçó de responsabilitat i civisme en la seua volta al treball.

D’altra banda, també som conscients de l’enorme esforç que estan fent tots en quedar-se a casa. Els dies de confinament es van acumulant, i la necessitat d’eixir al carrer i reprendre la vida anterior és cada vegada major. Però hem de seguir en aquest camí. No podem baixar la guàrdia i retrocedir ara quan ja portem tant de terreny guanyat al virus.

I si insistisc que no hem de baixar la guàrdia és, sobretot, perquè hem detectat que algunes persones tenen una errònia sensació d’impunitat en horari nocturn; algunes persones tremendament insolidàries pretenen incomplir les mesures de confinament a les nits pensant que no passa res per això: doncs no, a les nits també continua vigent l’estat d’alarma, el maleït virus no entén d’horaris i la Policia Nacional tampoc, perquè a les nits hem intensificat el control del moviment de persones i vehicles per a promoure el compliment de les mesures recollides en el Reial decret d’estat d’alarma, que continua plenament vigent.

Un altre exemple que en la Policia Nacional no entenem d’horaris per a complir la nostra labor és el que li va ocórrer a una tripulació d’un helicòpter de la Policia Nacional amb base en València. Quan en finalitzar el seu servei tornava a la seua base després d’haver patrullat sobre la ciutat d’Alacant van sobrevolar la localitat de Tavernes de la Valldigna i no van dubtar a aterrar en detectar a un home que caminava per la riba de la platja i que va desoir les indicacions que li van fer que tornara al seu domicili.

És clar que en qualsevol moment i lloc les unitats de Policia Nacional estan disposades a complir la seua labor de protegir als ciutadans, fins i tot a vegades de si mateixos, durant el dia i la nit, perquè saben que també els helicòpters del nostre Servei de Mitjans Aeris s’han unit a les unitats de terra per a detectar a tots aquells que duen a terme actituds irresponsables fins i tot en horari nocturn.

Detinguts i actes

En les últimes 24 hores han sigut detingudes 90 persones per incomplir les mesures de confinament, la qual cosa dóna mesura que els ciutadans es van sensibilitzant cada dia més. I es va proposar per a sanció a 4.331 persones, bastants menys que el dia anterior, perquè tant la nostra presència a la campanya diària de dissuasió promou que la gent siga cada dia més responsable.

Fronteres

Quant al control de fronteres terrestres amb França i Portugal, en les últimes 24 hores s’ha controlat a 9.208 persones, de les quals s’ha denegat l’entrada al nostre país a 232, i s’han controlat 6.516 vehicles

Campanya sextorsión

Per a la Policia Nacional, la lluita contra el ciberdelicte és un dels seus principals objectius. Les nostres unitats especialitzades patrullen el ciberespai per a protegir-los, per a previndre i bloquejar tot tipus d’atac que es puga realitzar a través de la Xarxa; per això han intensificat el seu treball en aquests dies de confinament perquè els ciutadans dediquen més temps a navegar per Internet i els ciberdelincuentes aprofiten aqueixa circumstància per a traure major profit de les seues activitats il·lícites.

Hui els volem alertar que hem detectat una onada de correus electrònics que tracten de cometre estafes mitjançant el mètode denominat sextorsión. I és una onada perquè, en tan sols quatre dies, la nostra Unitat de Ciberdelinqüència ha rebut més de mil correus de ciutadans als quals havien intentat estafar per aquest procediment.

La sextorsión és un tipus de xantatge online que consisteix a enviar a les potencials víctimes un correu en el qual els cibercriminales amenacen amb revelar fotos, vídeos o informació íntima que haurien obtingut després d’un supòsit hackeo de l’ordinador o el telèfon mòbil de la víctima. Segons els criminals la manera d’evitar la difusió d’aqueixa informació íntima que diuen tindre és ingressant al voltant de fins a 1.900 dòlars en criptomonedas com el bitcoin en un moneder virtual.

Per favor, si reben un correu electrònic d’aqueixes característiques no realitzen cap pagament ni entaulen cap mena de conversa telemàtica amb els extorsionadors. A més, han de bloquejar i marcar com a correu no desitjat al remitent, posen el fet en coneixement de Policia Nacional on serà analitzat pels nostres ciberagentes.

I també relacionat amb les ciberestafas, siguen especialment cauts amb les ofertes de determinats productes que es venen en aplicacions de compravenda. Hem detectat també que algunes persones, aprofitant la forta demanda existent de material sanitari, intenten vendre màscares, guants o equips de desinfecció a preus molt competitius. A més, intenten convéncer al comprador amb diversos ardits, com que han patit un ERTE o que han perdut el seu treball i no poden fer front a les seues despeses i es veuen obligats a vendre aqueixos productes per a subsistir. La forma de pagament es realitza en dues parts, la primera mitjançant transferència bancària i una segona contra reembossament. Una vegada realitzat el primer abonament, el venedor desapareix i els compradors clatell arriben a rebre els productes.

Per favor, desconfien de totes aqueixes ofertes que circulen per les xarxes i asseguren-se totalment abans de realitzar qualsevol tipus de pagament”.

CAP DE L’ESTAT MAJOR DE LA GUÀRDIA CIVIL, GENERAL JOSÉ MANUEL SANTIAGO

“Aquest dilluns, com qualsevol altre dia, la Guàrdia Civil ha estat present a les ciutats, pobles i carreteres d’Espanya amb la finalitat de vigilar el compliment de les mesures acordades durant l’estat d’alarma i garantir el funcionament dels serveis essencials.

A més, els guàrdies civils, juntament amb la resta de les Forces i Cossos de Seguretat i personal de Protecció Civil i seguretat privada, han col·laborat aquests dilluns i dimarts en el repartiment de màscares entre les persones que es desplacen als seus llocs de treball.

Com a resultat de la seua activitat, aquest dilluns la Guàrdia Civil ha identificat a 170.687 persones i interceptat 3.261 vehicles, la qual cosa va donar lloc a la tramitació de 6.557 denúncies, un 3,84 per cent del total de les persones controlades, i a la detenció de 28 persones.

Som els primers que lamentem aquestes mesures, especialment les detencions, però continuem trobant ciutadans que no volen secundar el que la resta fem per la seguretat de tots, per exemple:

Un home de Càceres que, després d’haver sigut denunciat en huit ocasions, l’autoritat judicial va determinar el seu ingrés a la presó,

dues persones que, en ser identificades en un operatiu policial conjunt de la Guàrdia Civil de Balears i la Policia Local de Santa Margarita, van ser detingudes com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força perquè portaven en el vehicle diversos objectes procedents d’un suposat robatori en un habitatge i en una nau annexa a aquesta.

En un altre ordre, des que es decretara el tancament de les nostres fronteres, la Guàrdia Civil continua amb la seua vigilància i control. Així, aquest dilluns es van dur a terme un total de 104 dispositius de seguretat (controls, punts d’identificació, etc.), alguns en coordinació amb les Forces Armades, en els quals s’ha interceptat 891 vehicles i s’ha identificat a 1.182 persones.

Voldria previndre’ls novament contra les ciberestafas que detecten els nostres especialistes en fraus informàtics que patrullen la xarxa. Concretament, contra dos casos de phishing:

Un, en el qual, suplantant a una empresa subministradora d’energia, s’estan remetent correus electrònics massius utilitzant com a ganxo una suposada devolució de l’import de l’última factura amb motiu del COVID-19. El correu busca que es faça clic en un enllaç maliciós, a través del qual es pretén sostraure les nostres dades bancàries personals.



I un altre en el qual, fent-se passar per una coneguda entitat bancària, es remeten correus electrònics en els quals, per a millorar la salut dels seus clients, es comunica al destinatari que se li ingressarà “la quantitat de 300 euros en el seu compte com a suport per a la compra de detergents per a la seua família”. El correu persegueix incitar a la víctima a fer clic en un enllaç on se sol·liciten les credencials d’accés a la seua banca online.

Per a evitar ser víctimes d’aquests delictes, permeten-me que els recorde les següents recomanacions:

Desconfien sempre de qualsevol correu electrònic no esperat, que provinga d’una adreça o persona desconeguda o en el qual se’ls sol·liciten dades personals, contrasenyes o codis pin.



Comparen les adreces del remitent del correu amb els comptes oficials de la suposada empresa o organisme que ho envia i no premen en els enllaços desconeguts que es troben en el missatge.



No responguen mai a missatges genèrics o de SPAM.

I, sospiten d’aquells missatges que presenten una redacció deficient o continguen faltes d’ortografia, així com d’aquells que demanen ser emplenats amb urgència o urgència.

En definitiva, si el missatge que reben els planteja dubtes, no el rspondan mai i limiten-se a posar-se en contacte amb la companyia o organisme que suposadament ho remet, perquè li confirmen la seua veracitat o no.

I acabe. Una vegada més, vull animar-los al fet que continuem treballant amb la mateixa determinació i voluntat de superar la situació en què ens trobem. Un dia menys”.