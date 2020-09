120 famílies s’interessen per formar part de les dos primeres Comunitats Energètiques de València

Connect on Linked in

Alejandro Ramon ha posat en valor l’acollida d’estes iniciatives de l’Ajuntament de València que s’impulsaran en Castellar-l’Oliveral i als barris d’Aiora i l’Illa Perduda.

120 famílies valencianes s’han inscrit com a interessades en les dos primeres comunitats energètiques promogudes des del consistori, segons ha anunciat hui el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon. “Afavorim un nou model energètic més descentralitzat, amb una participació activa de les famílies en la gestió energètica, amb xicotets productors que faciliten l’accés a l’energia verda i de proximitat i amb un component important pel que fa a la participació de famílies en situació de vulnerabilitat energètica perquè l’autoconsum els ajude a reduir les factures domèstiques”, ha destacat.



Per promocionar i donar a conéixer estes dos primeres comunitats energètiques en Castellar-l’Oliveral i als barris d’Aiora i l’Illa Perduda, la Fundació València Clima i Energia ha llançat un vídeo que s’emetrà també a través de les xarxes socials institucionals. L’objectiu és informar de la possibilitat que veïns i veïnes i comerços i oficines d’eixes zones de la ciutat es puguen adherir, amb els beneficis econòmics que això els suposaria. “Volem promoure un model energètic on les persones participants contribuïsquen a la mitigació del canvi climàtic”, ha explicat el regidor.



Entre els objectius hi ha l’impuls de nous projectes com estos dos en altres barris de la ciutat.



LA COMUNITAT D’AIORA I L’ILLA PERDUDA



Com és conegut, des de març l’Oficina de l’Energia de València està treballant en la promoció d’una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic que permeta, com a projecte pilot, la promoció d’una comunitat energètica en esta zona de la ciutat. El termini d’inscripció continua obert amb l’objectiu de muntar una instal·lació de 20 kWp. Ja n’hi ha més de 60 persones interessades a títol particular i algun comerç de la zona.



Ara, juntament amb el veïnat interessat, estan valorant-se diversos enclavaments per instal·lar panells solars en cobertes i durant la pròxima setmana, en el marc de la Setmana Europea de les Comunitats Sostenibles, i hi haurà un cicle de tallers oferits per l’Oficina de l’Energia, entres els quals hi haurà un dijous, dia 24, per parlar en profunditat sobre què és un sistema d’autoconsum col·lectiu i una comunitat energètica.



Dilluns 28 de setembre el projecte serà explicat en una cita que comptarà amb la participació de l’alcalde de València, Joan Ribó, el propi regidor de la matèria, Alejandro Ramon, ciutadania interessada en el projecte i personal tècnic de la cooperativa AeioLuz.



En octubre es realitzaran més tallers de governança i constitució amb persones que vulguen participar en el projecte i a continuació es passarà al procés de disseny tècnic, recerca de finançament i instal·lació del sistema. Des de la cooperativa s’ha apuntat que “prompte les instal·lacions solars o els vehicles elèctrics seran normals al nostre entorn de ciutat”.



LA COMUNITAT DE CASTELLAR-L’OLIVERAL



En juny es va presentar la comunitat energètica de Castellar-l’Oliveral, que compta ja també amb més de 60 famílies inscrites com a interessades. El procés també està obert per sumar-se a una comunitat que promourà una instal·lació pilot de 40 kWp per subministrar energia renovable i de proximitat al veïnat d’este poble de València. En este cas, la coberta del Centre Cívic La Cebera serà cedida per posar en marxa esta primera instal·lació solar compartida.



El procés participatiu va començar en juliol amb dos tallers online. Les pròximes cites tindran lloc la setmana que ve (els dies 23 i 25) amb dos tallers presencials en el Centre Cívic La Cebera, on l’Oficina de l’Energia plantejarà oportunitats de l’autoconsum per a les persones usuàries i els beneficis que se’n derivaran. L’objectiu d’estes cites serà resoldre dubtes i facilitar-hi l’adhesió de més famílies.



El procés participatiu de constitució i recerca de finançament, governança i participació es reprendrà el 19 d’octubre amb més tallers. “Les comunitats locals d’energia renovable són clau per crear un model de gestió energètica baix en emissions, més just i descentralitzat”, ha destacat el president de la cooperativa Sapiens Energia.