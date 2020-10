1202 nous contagis i 11 morts la xifra actualitzada de hui

Print This Post

Les dades de hui divendres respecte als nous contagis de coronavirus continuen sent molt negatives, s’han registrat 1202 nous infectats via PCR o antigens



A més la xifra de morts augmenta en 11 persones més, 1 de les quals resident de centre de majors



També pugen un dia més els ingressos hospitalaris fins a 808 , 39 persones més que ahir



Actualment es troben baix vigilància activa de Sanitat 7 residències de majors



Com sempre i cada dia, la part positiva la marquen les altes mèdiques, que hui situen en 418 les persones que han superat la malaltia