El bebé beluga de l’Oceanogràfic complirà dos anys i mig el pròxim 15 de maig

El xicotet de la família de belugues contribueix en línies d’investigació de la Fundació Oceanogràfic, que ajuden la conservació de l’espècie.

El bebé beluga del Oceanogràfic de València complirà el pròxim 15 de maig dos anys i mig. El naixement de Kylu va ser un autèntic miracle i ara s’ha convertit en una peça clau per als projectes d’investigació de la Fundació Oceanogràfic i en un animal meravellós i atractiu per als milions de visitants.

Kylu mesura ja més de tres metres de longitud, en concret 319 centímetres, i un contorn de més de dos metres. Només en contemplar-ho en la zona d’Àrtic ja es pot apreciar com el xicotet s’aproxima a la grandària de la seua mare, Yulka, i del seu pare, Kairo, de poc més de quatre metres tots dos.

A Kylu, que va nàixer amb 70 kg, ja li comencen a eixir les dents. S’intueixen i es poden palpar, segons poden afirmar els seus cuidadors. No obstant això, des de fa més d’un any Kylu pot ingerir ja peix, ja que aquests animals utilitzen les seues dents per a atrapar preses i no per a mastegar, per la qual cosa les engoleixen senceres.

A vegades, els visitants poden contemplar com Kylu encara mama de la seua mare ocasionalment. Aquest comportament en espècies de cetacis com és la beluga, pot no desaparéixer del tot fins passats els cinc anys. No obstant això, a mesura que va creixent, ho veiem de forma cada vegada més esporàdica i menys intensa.

El treball dels cuidadors no es limita exclusivament a l’entrenament, estimulació física, ambiental, o per a ensenyar als animals a col·laborar voluntàriament en revisions mèdiques, anàlisis i controls veterinaris, sinó que, igualment, gràcies a ells, Kylu ha passat a formar part important de diverses línies d’investigació, que s’han obert des de la Fundació Oceanogràfic, i que només es poden dur a terme amb aquests mamífers gràcies a la proximitat i accessibilitat que el vincle amb els seus cuidadors brinda als investigadors.