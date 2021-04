13 Joves d’Alaquàs participen en el programa jove oportunitat

Print This Post

Comença una nova edició d’aquest programa posat en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs per oferir orientació personal i professional als i les joves que hagen abandonat els seus estudis

Un total de 13 joves d’Alaquàs participen en una nova edició del programa Jove Oportunitat (JOOP) posat en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs a través de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). L’objectiu d’aquest programa que va començar ahir dilluns 19 d’abril és orientar de manera personal i professional les persones joves per tal d’ajudar-les a millorar la seua ocupabilitat a través d’un canvi d’actitud i oferir-les ferramentes per tal d’adquirir millors competències, personals, socials, acadèmiques i professionals.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el regidor de Joventut, Javi Antúnez i els prospectors de Formació Professional Dual de la Conselleria d’Educació, Juan Durbán, Manuel Clemente y Francisco Tárrega han assistit hui a les sessions per donar la benvinguda als joves participants. A més, el primer edil ha volgut reconéixer el mèrit d’aquests joves per participar en aquestes jornades i els ha animat a continuar formant-se i millorant les seues competències.

Aquest és un programa de segona oportunitat dirigit a joves que en aquests moments es troben en estat de desmotivació i sense saber quin camí escollir per al seu futur.

El programa consisteix en la realització d’un curs en el qual el contingut primordial és l’orientació personal i professional des d’una visió integral de la persona per tal d’ajudar-lo a construir el seu projecte de vida. Per això s’utilitzaran tècniques de coaching actitudinal que els motive i augmente la seua autoestima i positivitat. Les tècniques podran ser individuals, grupals i en casos necessaris parental.

Les sessions es realitzen al centre juvenil el Passatge de dilluns a divendres en horari de matí i amb una durada de quatre mesos. Es realitzaran també visites a diferents empreses, cooperatives, entitats públiques amb l’objectiu de conèixer de primera ma les diferents eixides professionals. El curs finalitzarà amb una eixida de cap de setmana per a totes les persones participants i comptarà amb totes les despeses cobertes.

El programa, cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc de la lluita contra l’abandó educatiu prematur, va destinat preferentment a joves d’entre 16 i 21 anys que conclouen l’ESO, amb títol o sense, i que s’enfronten a problemes de desmotivació i, en la majoria dels casos, de baixa autoestima.