14 persones es beneficien del programa EMCORP 2020 durant sis mesos a l’Ajuntament de Torrent

Connect on Linked in

Amb una inversió de 225.251,69 € s’ha pogut reincorporar a persones majors aturades de llarga duració a la vida laboral del municipi

L’Ajuntament de Torrent, en col·laboració amb IDEAT, ha permés la incorporació al món laboral de catorze persones durant sis mesos gràcies al programa EMCORP 2020.

El programa EMCORP 2020 està dirigit a facilitar la inserció en el mercat de treball a persones desocupades de llarga duració amb la finalitat que incrementen la seua experiència laboral mentre realitzen obres i serveis d’interés general i social per a la ciutat. En aquest sentit, la regidora d’Igualtat, Marina Olivares, destaca la importància d’aquesta mena de programes, ja que “és prioritari en aquesta situació d’incertesa econòmica, a causa de la pandèmia, que treballem per la inserció laboral de persones desocupades que, al seu torn, ens ajuden en el treball del dia a dia del consistori i de millora contínua de la ciutat”.

Per esta raó, aquestes persones es van integrar en diferents departaments municipals per a millora d’espais en via pública, retoc de la pintura i la senyalització viària, reforç d’atenció a les víctimes de violència de gènere, suport d’atenció a persones en serveis socials i suport a l’arxiu municipal. Els perfils seleccionats per a tal fi van ser: tres administratives, dues treballadores socials, un integrador social, quatre peons de pintura, un oficial pintor, dos oficials i un peó d’obra.

El projecte EMCORP 2020, promogut per LABORA (Servei d’ocupació i formació) en col·laboració amb l’Ajuntament de Torrent i IDEA’T, és finançat amb fons del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i ha estat actiu al llarg dels últims sis mesos fins al dia de hui.