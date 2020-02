Aquest hivern s’han tractat manualment al voltant de 200 hectàrees i 282 quilòmetres de pistes i àrees recreatives

És recomanable extremar la precaució en les pinades amb nius de processionària pel risc d’urticària per contacte amb persones i animals domèstics







La conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha intensificat els tractaments contra la processionària del pi durant els darrers dies davant la previsió d’un increment de les temperatures.



Actualment estan realitzant tractaments manuals, principalment de tala de bolsons i tractaments bolsó a bolsó amb motxilla, en zones en les quals s’han rebut avisos de presència de colònies durant les darreres setmanes, tant per agents mediambientals com per particulars. Ja s’han cobert al voltant de 200 hectàrees.



A això cal afegir que al principi de l’hivern es van realitzar tractaments manuals i mitjançant polvoritzador hidropneumàtic en les masses amb major presència en la zona litoral i prelitoral (aproximadament 282 quilòmetres a banda i banda de pistes, camins forestals i àrees recreatives).



La d’hivern no va ser l’única actuació per a frenar l’expansió de la processionària, ja que a principis de tardor també es van retirar posades en masses de baixa altura, mentre que en les zones altes de l’interior de la Comunitat es van desenvolupar treballs de tractament manual i mitjançant polvoritzador. En total, es van tractar al voltant de 186 quilòmetres, en la seua pràctica totalitat a l’interior de la província de Castelló.



A més, durant l’estiu es col·locaren un total de 4.933 paranys de feromona de confusió sexual amb les quals s’han capturat papallones de processionària del pi. Durant els últims anys s’han col·locat nidals per al foment dels ocells insectívors (al voltant d’un miler de caixes niu), com un mètode addicional de control de les poblacions d’insectes en aquelles muntanyes que, per la joventut de l’arbratge, manquen de buits que servisquen de refugi a aquests ocells.



La processionària del pi és un insecte autòcton únicament present en les pinades mediterrànies. Amb aquestes mesures es pretén el seu manteniment per davall de nivells tolerables, que eviten al·lèrgies a les persones i permeten la recuperació de la nostra coberta arbòria tan castigada per altres factors.



Durant les primeres setmanes del mes de febrer, solen produir-se les processons d’enterrament de la processionària del pi. Per tant, i coneixedors de les molèsties que sol provocar per urticàries, tant al as persones com als animals domèstics, es recomana extremar la precaució en les pinades en els quals s’observen nius d’hivern de la processionària durant les pròximes setmanes.