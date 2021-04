15 joves de la ciutat participen en la nova edició del programa ‘Jove Oportunitat’

Connect on Linked in

La Regidoria de Joventut ofereix una nova edició d’este programa que busca la motivació i orientació entre els i les joves per a millorar la seua ocupabilitat

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora de Joventut, Gema Navarro, han assistit a una de les primeres sessions de la nova edició del programa Jove Oportunitat (JOOP), per a donar la benvinguda al grup de joves que, durant els pròxims mesos, participaran en una sèrie d’accions de motivació i orientació que contribuiran a millorar la seua ocupabilitat, a través d’un canvi d’actitud (motivació, autoestima, positivitat) i de l’adquisició de superiors competències tècniques, especialment en xics i xiques que van abandonar els estudis prematurament perquè prenguen la decisió de tornar a ells i puguen obtindre un títol de Formació Professional de Grau Mitjà.

Després de l’èxit aconseguit en les anteriors edicions, la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sueca ha posat en marxa esta nova edició del programa, dissenyat i organitzat per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). “El que pretenem és que els nostres joves aprenguen a creure en ells mateixos i a prendre les regnes de la seua pròpia vida, a través d’unes sessions que els ajuden a potenciar la seua motivació personal”, ha explicat la regidora de Joventut, Gema Navarro.

El programa JOOP es materialitza en un curs en el qual el contingut primordial és l’orientació personal i professional del jove participant, des d’una visió integral de la persona i per a permetre-li construir el seu propi projecte global de vida. L’orientació personal utilitzarà tècniques de coaching actitudinal: grupal i individual, i, en casos necessaris, coaching parental. Com a complement a l’orientació, s’introdueixen al final del curs sessions de contingut acadèmic que prepararen al jove per a superar la prova d’accés lliure a la FP de Grau Mitjà, superar les proves de competències clau per a accedir a Certificats de Professionalitat, o per a reforçar matèries transversals com ara l’anglés o la informàtica.