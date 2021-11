15 N, Dia Mundial sense Alcohol

Connect on Linked in

Ajuntament de Torrent i Artic preparen un taller sobre elaboració de begudes saludables enfront del consum d’alcohol



Amb motiu dels actes organitzats per a commemorar el 15 de novembre, Dia Mundial sense Alcohol, la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives (UPCCA) de l’ajuntament de Torrent al costat de l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de Torrent i Comarca (ARTIC) han promogut activitats per a tots i totes les veïnes de la ciutat, amb l’objectiu de conscienciar a la població sobre els danys físics i psicològics que les begudes alcohòliques poden ocasionar en el nostre organisme.



Les unitats de prevenció comunitària en conductes addictives tenen com a missió contribuir a la conscienciació de la ciutadania sobre les conseqüències del consum d’alcohol en general i del consum o abús en la població particular, al mateix temps que divulguen i fomenten hàbits de vida saludables. Per aquest motiu, Artic i el Ayuntamineto s’han unit per a desenvolupar en conjunt un taller, que es realitzarà dilluns que ve 15 de novembre, sobre l’elaboració de begudes saludables i que s’instal·larà al costat del ficus de l’avinguda, enfront de l’ajuntament. Allí podran aprendre com elaborar altres còctels i begudes que substituïsquen a les begudes alcohòliques i converetirlas en l’alternativa saludable, per a reduir el consum d’alcohol. La informació és prevenció i la prevenció és una tasca en la qual tots estan implicats.