1500 persones aprenen Valencià en la Universitat Popular de València

Lozano: «S’ha demostrat que la ciutadania de València està interessada en la pràctica de la nostra llengua»



Ara fa tres anys la Universitat Popular de València (UP) va incorporar la matèria de valencià al seu programa formatiu, «i ha sigut un autèntic èxit», ha dit la regidora d’Igualtat i Presidenta delegada de la UP en funcions, Isabel Lozano, qui ha donat a conèixer que un total de 1.500 persones han participat en algun curs relacionat en l’aprenentge de la nostra llengua als centres de la Universitat Popular de València durant estos tres anys.



Concretament, en el curs 2018/19 han sigut un total de 350 persones les que han cursat estes classes. Les activitats que ofereix la UP a este respecte són les de Cultura Valenciana, Curs de Valencià –en diferents nivells i duració-, Taller d’expressió oral, i Taller d’expressió escrita, així com activitats culturals vinculades amb l’aprenentatge de la llengua i la cultura valencianes.



Lozano ha manifestat que «l’aprenentatge de la llengua forma part de les ferramentes bàsiques que oferix la Universitat Popular de València per a enfortir les xarxes de ciutadania activa i participativa als barris, afavorir el coneixement no sols de la nostra llengua sinó també de la nostra història i cultura com a poble i promoure l’encontre intercultural entre el veïnat».



Els cursos de valencià dirigits a la preparació dels examens de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, en els nivells corresponents a l’Elemental i Mitjà, s’han impartit en diversos centres de la UP per professionals en la matèria. D’altra banda, la UP, en col·laboració amb el Servei de Normalització Lingüística de l’Ajuntament, també ha desenvolupat un programa d’activitats culturals dirigides al coneixement de la nostra llengua i cultura com ara tallers de poesia i lectura en valencià, visites al teatre en valencià i altres iniciatives culturals.



LA UP SE SUMA AL PROJECTE «PARLA’M EN VALENCIÀ»



D’altra banda, la Universitat Popular de València ha encetat una nova col·laboració amb el Servei de Normalització Lingüística i Escola Valenciana per a incorporar, a partir de setembre, els seus centres al programa «Parla’m en valencià» de voluntariat per a la formació de parelles de persones que busquen millorar el seu coneixement i pràctica de la llengua amb persones valencianoparlants que poden facilitar este aprenentatge.



Lozano ha posat en valor la Universitat Popular com «un dels recursos municipals més valorats de la ciutat -com demostren les dades de l’Infobaròmetre municipal amb 8,5 sobre 10 de valoració- i més establerts a la vida quotidiana dels nostres barris, un espai que facilita l’accés a la cultura a totes les persones. En eixa línia s’ha demostrat que la ciutadania de València està interessada en la pràctica de la nostra llengua i si se li oferix una proposta seriosa i completa els usurais i usuàries de la UP s’interessen i les cursen. Ha sigut un encert incrementar la que era una quasi inexistent oferta en valencià en la UP en temps del PP».