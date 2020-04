Print This Post

Estaven parlant en un portal sense respectar la distància de seguretat

Un d’ells ja havia sigut proposat per a sanció el dia 18 de març

Agents de la Policia Nacional han detingut ahir a València a dos germans de 38 i 49 anys, d’origen espanyol, com a presumptes autors d’un delicte d’atemptat a agent de l’autoritat, després de pel que sembla en ser requerits pels policies per a conéixer el motiu del perquè es trobaven al carrer, eixir corrent i una vegada aconseguits amenaçar i abalançar-se contra els policies que van resultar lesionats. Un dels germans ja havia sigut proposat per a sanció en incomplir les mesures de confinament establides en el Reial decret 463/20 que regula l’Estat d’Alarma.

Els fets van ocórrer ahir a València sobre les nou i vint de la nit en observar els agents que es trobaven realitzant labors de prevenció pel districte de Ruzafa a dos homes que parlaven en un portal sense respectar la distància de seguretat, per la qual cosa van baixar del cotxe per a preguntar-los el motiu de la seua presència al carrer i manifestar-los que tornaren al seu domicili.

En aqueix moment els dos homes es van ficar en el portal i van pujar les escales corrent sent seguits pels policies que els van interceptar en el tercer pis, moment en què un d’ells va començar a amenaçar-los que era a la seua casa i que si li tocaven els pegava una hòstia. L’altre en veure alterat al seu germà, pel que sembla va començar igualment a amenaçar als agents amb paraules tals “com toqueu al meu germà us mate, no us tinc por encara que porteu pistola, sou tots uns merdes”.

Els policies els van sol·licitar que baixaren al portal per a esbrinar els motius de la seua estada a aqueixes hores en la via pública i en el seu cas la identificació per incomplir les mesures establides en l’RD 463/20. Aquests, al principi després de negar-se i oferir determinada resistència, van accedir, i quan els agents estaven realitzant els tràmits van començar a baixar familiars, la qual cosa pel que sembla va provocar que els dos germans s’alteraren més encara.

Un dels germans va començar a fer escarafalls amb els braços, i en ser requerit perquè cessara la seua actitud pel que sembla es va abalançar contra un dels policies, interposant-se un altre al mig, caient els tres van caure a terra, moment en què ho van detindre com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat a agent de l’autoritat.

L’altre germà va intentar impedir la detenció de l’anterior i va començar a amenaçar, espentar i agarrar a altres policies al mateix temps que els manifestava “si tens ous lleva’t la placa i el solucionem tu i jo, com li passe alguna cosa al meu germà us mataré, soltar-li fills de puta”, alhora que es llevava la samarreta i animava als veïns al fet que impediren la detenció.

Els familiars van començar a insultar i tractar d’interferir en la detenció, encarant-se en un moment determinat el germà amb un dels agents, abalançant-se contra aquest, per la qual cosa va ser arrestat per un altre dels policies igualment com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat a agent de l’autoritat.

Dos dels policies van resultar lesionats, a l’esquena i en el colze, sent atesos en un hospital de València.

Els policies van esbrinar que un dels germans havia sigut sancionat el dia 18 de març per incomplir les mesures de confinament establides en l’RD 463/20 que regula l’Estat d’Alarma, en estar bevent alcohol en la via pública.

Els detinguts, amb antecedents policials, han passat aquesta vesprada a disposició judicial.

Aquesta actuació s’enquadra dins del dispositiu especial de prevenció impulsat des de la Policia Nacional i dissenyat per a garantir la seguretat ciutadana en aquells establiments denominats especials, com ara supermercats, farmàcies, estancs i altres, agrupant aquests locals en zones de vigilància i en aquells horaris més susceptibles de comissió delictiva durant l’estat d’alarma.