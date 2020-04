Connect on Linked in

Cada setmana el programa ‘#CCCCenCasa’ presenta un dels concerts complets dels que es van viure en el festival Sonoras d’experimentació i música electrònica creada per dones

El ‘podcast’ ‘#CCCContesenCasa’ entrevistarà el novel·lista, Premi Nacional de Literatura Juvenil, Alejandro Palomas

Sonoras 2020

El Centre del Carme Cultura Contemporània recorda cada dissabte el seu compromís amb la creació musical femenina i presenta els concerts complets que es van viure en l’última edició del festival Sonoras.

Els passats 31 de gener i 1 de febrer destacades creadores internacionals de l’àmbit de l’experimentació musical van presentar els seus últims directes en el Centre del Carme, dones que han impulsat plataformes i col·lectius de suport i visibilització de productores femenines de música electrònica com Monika Werkstatt, Electric Indigo, Katharina Ernst, Mercedes Peón, Donna Maya i Violeta Gil.

Ara el programa ‘#CCCCenCasa’ ofereix l’oportunitat de reviure les seues actuacions, vora una hora de concert, de cadascuna d’aquestes creadores. Aquesta setmana serà el torn d’Electric Indigo, nom artístic de l’austríaca Susanne Kirchmayr, productora, discjòquei i creadora de la plataforma ‘female: pressure’, amb la qual fa 20 anys que dona suport a dones que es mouen en l’electrònica. Com a compositora, crea música per a espais de concerts, clubs, instal·lacions de so i ocasionalment per a obres de teatre i curtmetratges. A València va presentar el seu últim projecte en directe, ‘511593 a/v’.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha manifestat que “el Centre del Carme és una plataforma de visibilització per a la creació actual en diversos àmbits de la cultura i amb múltiples perspectives com la igualtat de gènere. Des del nostre programa en línia ‘#CCCCenCasa’ volem recordar i afermar aquest compromís amb les dones creadores en les seues diferents disciplines”.

El ‘Laboratori ecopoètic’ té també nom de dona. En concret de quatre dones sénior que al llarg d’aquests dies estan oferint les seues composicions poètiques, vinculades en la seua majoria amb la situació de confinament que afecta especialment les persones majors. Es tracta de Roser García, Adelaida Milla López, Isabel Pérez Fernández i Encarna Beltrán.

Totes elles són participants del ‘Laboratori ecopoètic’, que va començar les seues sessions en el Centre del Carme i del qual es presenten els seus primers resultats: cada dissabte les xarxes socials del Centre del Carme permeten gaudir d’un recital poètic. Organitzat per Polyforum Valencia i el Consorci de Museus, per a les seues creacions han comptat amb el suport d’un equip transdisciplinar de poetes, periodistes, historiadors i integradors socials compost per Ysa Cruz, Naxo Lázaro, María Beleña i Víctor Benavides, coordinat pel director del festival Vociferio, David Trashumante.

Visita a l’estudi de Joël Mestre

El ‘#CCCCenCasa’ convida a recórrer l’estudi de l’artista castellonenc, Joël Mestre. L’artista ens obri el seu estudi i ens mostra les seues últimes creacions, que comparteixen molts matisos amb la seua obra ‘Tres en uno (Un despiece del azar)’, inclosa dins de la Col·lecció Art Contemporani de la Generalitat Valenciana. Precisament aquesta obra es troba en aquests moments en la mostra ‘Paisatges quotidians’, que reuneix part de la col·lecció de la Generalitat al Palau d’Altea.

En la seua pintura, Joël Mestre explora la relació entre procediments tradicionals, tecnologia i nous mitjans de comunicació.

‘PERMEA Obert’

El màster PERMEA de mediació i educació a través de l’art, del Centre del Carme i la Universitat de València, ofereix una nova edició de ‘PERMEA Obert’ amb el seminari en línia ‘#Descansa’, que es realitzarà els dies 29 i 30 d’abril. El seminari, organitzat en col·laboració amb el Museu Reina Sofia i l’Escola Superior Tècnica d’Arquitectura de Madrid, analitzarà la influència de l’arquitectura dels espais museístics en la seua relació amb el públic, especialment després de la pandèmia.

En el seminari estan convidats Laagaencia i Basurama. Aquesta activitat s’emmarca dins de l’assignatura Espais Públics Informals.

‘#CCCCHabitantEspais’

El programa en línia de mediació i educació del Centre del Carme, ‘#HabitantEspais’, reuneix ja una desena de propostes didàctiques per a fer en família, des de casa. Aquesta setmana s’hi incorporen dos tallers més. Dins de les activitats ‘CCCC_Aquilecturas’ es proposa realitzar un ‘Puzle’, jugant amb el que veiem a través de la finestra, descomponent la imatge en fragments per a generar altres maneres de veure.

La següent proposta està basada en la mostra ‘Between debris and things’, que exhibeix el Centre del Carme. Aquesta exposició ens ha deixat clar que no hem de menysprear les possibilitats que brinden els materials en aparença més insignificants. Així, l’activitat consisteix a transformar un foli en una cúpula geodèsica. Únicament es necessita un full de paper, aigua i un colador.

En l’espai de debat ‘#CCCC_ArquitecturayPedagogía’ aquest dijous intervindrà Begoña Aparicio, mestra especialista en Educació Musical, Infantil i Primària, i directora del CEIP Les Arts de València. Li preguntem quin aprenentatge pot obtindre l’escola d’aquest període i com s’organitza.

D’altra banda, l’equip de mediació del Centre del Carme continua rebent propostes per a participar en el taller ‘Des de la meua finestra’ (inspirat en la mostra homenatge a Carlos Pérez ‘Viatge a Corfú’). Entre altres, aquesta setmana s’hi ha incorporat la creació del dibuixant ‘domador de línies’ Paco Giménez, a més de les enginyoses propostes que xiquets i xiquetes continuen creant en família.

Les propostes ‘#CCCCHabitantEspais’ estan coordinades per l’equip Arquilecturas, seleccionat dins de la convocatòria ‘Tangent’, de mediació cultural del Consorci de Museus.

Dirigit a persones majors el projecte ‘El berenar’ coordinat per la mediadora Alba Cacheda segueix aquests dies amb les seues entrevistes telefòniques, compartint afectes, escoltes i cures en una situació que afecta directament aquest grup de persones.

‘CCCContesenCasa’, Alejandro Palomas

El diumenge el canal de ‘podcast’ del Centre del Carme comptarà en el seu programa ‘#CCCContesenCasa’ amb la intervenció d’Alejandro Palomas, novel·lista, traductor, poeta i filòleg que ha rebut, entre altres, el Premi Nacional de Literatura Juvenil 2016 amb ‘Un hijo’ i el Premi Nadal 2018 amb ‘Un amor’. També va ser finalista del Premi Primavera 2011 amb ‘El alma del mundo’.

La primera part d’aquest sisé programa, desenvolupat pel Centre del Carme, en col·laboració amb Rebombori Cultural, comptarà com sempre amb un dels ‘Contes per telèfon’ de Gianni Rodari. A continuació s’oferirà una ressenya de ‘Mujeres negras en la ciencia’, que reuneix les biografies il·lustrades de dotze dones negres que han contribuït a la ciència i la tecnologia però continuen sent desconegudes per a una immensa majoria de persones.

Finalment, Laia Cuentacuentos relatarà la història ‘Súper Torbellino no sabe coser su capa’ i, com en cada capítol, s’hi inclouran contes dels oients. Si les xiquetes, xiquets o famílies que escolten el programa volen participar-hi, poden enviar els seus àudios narrant contes, recomanant títols o explicant-nos per què els agrada llegir o què estan llegint durant la quarantena, per WhatsApp al 603 83 22 52 o al correu info@rebomboricultural.com.

‘Tours’ virtuals

El Centre del Carme, dins del seu programa ‘#CCCCenCasa’ ofereix una nova manera de visitar les seues exposicions des de casa, a través dels seus ‘tours’ virtuals, una experiència immersiva que permet al públic recórrer cadascuna de les seues sales, d’una manera diferent. Aquesta setmana s’hi incorpora el ‘tour’ virtual per l’exposició ‘Falles experimentals. Història d’una dissidència’, que se suma als recorreguts per les mostres ‘Escif. Qué pasa con los insectos después de la guerra’ i ‘Viatge a Corfú. Carlos Pérez. L’home-museu’. El Centre del Carme continua treballant en el desenvolupament de jocs interactius per a dinamitzar la seua visita i involucrar-hi també al públic infantil: Kembo, l’entremaliat lleó creat per Carlos Pérez i il·lustrat per Miguel Calatayud, espera pacientment a la sala per a sorprendre els visitants.

Tots els continguts del programa en línia del Centre del Carme '#CCCCenCasa' estan disponibles en www.consorcimuseus.gva.es i a través de les xarxes socials del @centredelcarme.