L’Ajuntament d’Alaquàs recepciona la primera part de la dotació de les 30.364 mascaretes higièniques que es repartiran a domicili els pròxims dies

Per garantir el subministrament a tota la població, el consistori ha encarregat una dotació específica de 2.364 mascaretes infantils per als xiquets i xiquetes fins a 9 anys. Els treballs de coordinació per a la distribució i repartiment dels materials ja ha començat.



L’Ajuntament d’Alaquàs rebia ahir 28 d’abril les primeres unitats de mascaretes higièniques que seran distribuïdes entre la totalitat de la població d’Alaquàs els pròxims dies. Es tracta d’una primera recepció que es completarà quan es recepcionen les 30.364 unitats que han sigut encarregades a través de la Mancomunitat de l’Horta Sud. Amb l’objectiu de garantir una mascareta per persona, el consistori ha encarregat un total de 2.364 mascaretes infantils per als xiquets i xiquetes del municipi amb edats compreses fins als 9 anys.



Aquesta primera jornada de treball que va servir per coordinar i organitzar la distribució de la població per districtes i preparar així el repartiment de les mascaretes que es depositaran a les bústies dels domicilis, va comptar amb el treball d’un important equip humà format per 52 persones, entre personal municipal i treballadors de l’empresa pública ALEM.



El procediment per a la distribució de les mascaretes que seguirà el consistori serà el següent: Una vegada estiguen disponibles totes les unitats, tant les màscares d’adults com les infantils, es començarà amb el repartiment d’aquestos materials llavables i reutilitzables que inclouran les corresponents instruccions d’ús. El procés s’efectuarà per districtes i de forma simultània per tal de fer-los arribar a cadascuna de les 11.750 vivendes existents al municipi.