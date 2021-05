15M: Presentació pública de la plataforma per la ubicació racional i sostenible de les energies renovables al territori valencià

Connect on Linked in

Demà dissabte, 15 de maig, tindrà lloc a la Plaça de la Mare de Déu de València, a les 12.00 hores, la presentació pública de la plataforma per la ubicació racional i sostenible de les energies renovables al territori valencià. L’acte està organitzat per Bosc Viu, la plataforma valenciana en defensa dels ecosistemes forestal, que ha col·laborat amb les diferents plataformes locals i comarcals per a afavorir i ajudar a la seua autoorganització i coordinació.

En l’acte participaran representants de les diferents plataformes cíviques, locals i comarcals, que demanen la ubicació racional i sostenible de les instal·lacions energètiques renovables, deixant ben clar que, de cap manera, estan en contra de les noves energies netes, de les quals en són defensores. Només demanen que la seua implementació territorial es faça de manera coherent amb els principis inspiradors de la transició ecològica cap a la sostenibilitat.

Este acte pretén donar a conéixer a les administracions, als mitjans de comunicació i a tota la societat que volem una ubicació racional i sostenible i no un desordre especulatiu de les instal·lacions renovables. Ens oposarem a les ubicacions inadequades, irracionals, insostenibles i incoherents amb els principis orientadors que han inspirat els objectius de la normativa legal, però que han estat traïts en la lletra menuda i en l’aplicació real.

En este acte públic representants de les diferents organitzacions territorials evidenciaran la seua participació en esta plataforma mitjançant pancartes de les diferents localitats i explicaran els seus arguments amb un breu parlament. Després entregaran un document adreçat al president de la Generalitat, Ximo Puig, que resumix les seues peticions.