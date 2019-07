16 jóvens inicien les seues pràctiques formatives gràcies al programa “La dipu te beca” a Picassent

Print This Post

Els becaris de 18 o més anys ja han iniciat les seues tasques als diferents departaments de l’administració pública

Com cada estiu 16 joves de la localitat podran gaudir de la iniciativa “La dipu et beca”, un programa promogut entre la Diputació i l’Ajuntament de Picassent a través del qual els joves treballaran en diferents departaments de l’administració pública. Urbanisme, comunicació, poliesportiu, cultura o serveis administratius són algunes de les àrees on, a partir del seu perfil i les necessitats dels diferents departaments, els joves, estudiants universitaris o de cicles formatius, podran acostar-se, durant els mesos de juliol i agost, al món laboral. Cadascun dels subvencionats percebrà una dotació econòmica de 500 euros bruts mensuals. Ahir al matí, 15 de juliol, l’alcaldessa de Picassent, Conxa García, va rebre als joves a l’Ajuntament juntament amb la regidora de Formació, Ocupació i Promoció Econòmica, Martha Mónica Olguín, ambdues van animar als nous becaris a aprendre i aprofitar una oportunitat que els permetrà conéixer des de l’interior el funcionament de l’administració pública. L’alcaldessa assenyala que els joves tenen una ocasió de “acostar-se al món laboral i aprendre des de l’interior de l’administració pública”.