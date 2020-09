Print This Post

Turisme destina 30.000 euros a Predif per a l’organització de l’II Congrés Internacional TUR4all de Destinacions Turístiques Intel·ligents

Aquest esdeveniment es durà a terme de manera virtual a través de 20 seminaris web que donaran principi el pròxim 9 de novembre

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i la secretària de la junta directiva de la Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física (Predif), María Jesús Navarro, han signat un conveni de col·laboració per a impulsar el turisme accessible en la Comunitat Valenciana durant 2020.

A través d’aquest acord, Turisme destina a Predif 30.000 euros per a l’organització de l’II Congrés Internacional TUR4all de Destinacions Turístiques Intel·ligents, on participaran experts de l’àmbit nacional i internacional i permetrà intercanviar coneixements sobre la gestió i promoció de l’accessibilitat entre gestors de destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana, destinacions de la xarxa DTI nacional i destinacions internacionals.

Aquest esdeveniment es durà a terme de manera virtual per les circumstàncies sanitàries actuals i donarà principi el 9 de novembre. Seran 20 sessions en les quals es donaran a conéixer les bones pràctiques en accessibilitat de les destinacions turístiques intel·ligents en diferents àmbits: gestió de l’accessibilitat, promoció de l’accessibilitat, noves tecnologies, senyalització i orientació en espais urbans, distintius i certificats d’accessibilitat, transports públics, oficines de turisme, turisme de sol i platja, turisme d’interior, turisme urbà, turisme MICE, turisme actiu, allotjaments, restaurants, oferta turística complementària, teatres i espectacles, llocs de patrimoni cultural i natural i Inclusió laboral i emprenedoria.

El secretari autonòmic de Turisme ha destacat que “un dels pilars de la política turística de la Generalitat té per objectiu promoure un turisme inclusiu i accessible, que assegure la igualtat d’oportunitats de totes les persones per a desenvolupar la totalitat de les accions que componen l’activitat turística d’una manera segura, còmoda, autònoma i normalitzada”.

Per part seua, la secretària de la junta directiva de la Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física (Predif), María Jesús Navarro, ha assenyalat que “el concepte de DTI té tot el sentit amb la incorporació de l’accessibilitat com a eix”.

En aquest sentit, ha afirmat que “una destinació turística no pot ignorar les necessitats de les persones que són els seus clients i les tecnologies són l’eina que pot facilitar una experiència satisfactòria i inclusiva”.

Així mateix, a través d’aquest conveni, Predif durà a terme accions complementàries per a millorar l’accessibilitat de manera integral com el ‘Manual d’accessibilitat per a gestors DTI de la Comunitat Valenciana’.

Finalment, assenyalar que Turisme Comunitat Valenciana és líder en la implantació del Model DTI a Espanya. Així, a través de l’Institut Valencià de Tecnologies Turístiques (Invattur) desenvolupa des de 2014 el projecte Destinacions Turístiques Intel·ligents Comunitat Valenciana (DTI-CV), mitjançant el qual es defineix el model de destinació turística intel·ligent, i traça les línies estratègiques a seguir per a aconseguir l’adaptació del sistema d’innovació turística de la Comunitat Valenciana al desenvolupament de DTI.