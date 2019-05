168 places per a centres residencials d’atenció a dones víctimes de violència i en risc d’exclusió social

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Continua oberta la convocatòria del concert per a les 82 places restants, que també s’integraran en la xarxa Pública Valenciana de Serveis Socials

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha resolt la major part dels acords d’acció concertada amb les entitats d’iniciativa social de la gestió integral de serveis d’atenció social en el sector d’atenció a dones víctimes de violència de gènere i a dones en risc d’exclusió social per a l’any 2019.

Segons ha manifestat la directora general de l’Institut de les Dones, María Such, de les 250 places residencials en centres i habitatges tutelats per a dones en risc d’exclusió social i víctimes de violència de gènere, oferides en la convocatòria del concert, ja s’han resolt 168 places i ha precisat que continua obert la convocatòria del concert per a les 82 places restants.

Els concerts s’iniciaran l’1 de juny d’enguany i finalitzen el 31 de desembre, amb possibilitat de pròrrogues anuals per un període de dos anys i aquestes places s’integraran en la xarxa Pública Valenciana de Serveis Socials.

Such ha recordat que, el 25 de gener d’enguany, la Conselleria va convocar aquesta acció concertada de 250 places per a dones en risc d’exclusió social i víctimes de violència de gènere, per un import global que s’eleva a 5,59 milions d’euros, incloent les pròrrogues.

Amb aquesta iniciativa, ha assegurat, María Such, la Conselleria ampliarà amb 68 places més l’actual Xarxa de centres residencials d’Exclusió i Violència conformada per 182 places.

A més, ha destacat que s’incorporen a la xarxa “nous recursos necessaris per a l’adequada atenció de víctimes de violència sobre la dona i de les dones en risc d’exclusió”.