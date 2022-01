18 persones s’incorporen a l’Ajuntament d’Alcàsser a través de diferents programes d’ocupació

Print This Post

Aquestes 18 persones d’Alcàsser ja s’han incorporat als seus llocs de treball en diferents departaments de l’ajuntament

L’Ajuntament d’Alcàsser ha incorporat a un total de 18 noves persones a la seua plantilla de treballadors dins de les subvencions corresponents als programes d’ocupació EMPUJU i ECOVID, però també del Pla d’Ocupació Municipal. Així, des del consistori es continua apostant per la creació d’ocupació local, oferint un contracte a aquestes 18 persones, totes elles d’Alcàsser.

Concretament, les noves incorporacions desenvoluparan la seua activitat en diferents departaments de l’ajuntament, com són brigada d’obres, brigada de neteja, consergeria, administració, secretaria, urbanisme, informàtica, servei d’atenció domiciliària de Benestar Social i en l’Escoleta Infantil.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha assenyalat que «aquests programes que fomenten l’ocupació entre els veïns i veïnes del nostre poble no només serveixen per a donar una oportunitat de futur a persones parades o a gent jove que està començant a inserir-se al mercat laboral, sinó que també suposa una ajuda per a les administracions locals, que reforcem els serveis gràcies a aquestes incorporacions».

Tant el programa EMPUJU, com ECOVID estan cofinançats per LABORA, mentre que les incorporacions per part del Pla d’Ocupació Municipal pertanyen a una inversió exclusiva de l’Ajuntament.