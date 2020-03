185 nous casos positius de COVID-19 a la Comunitat Valenciana, en total 726 infectats.

Connect on Linked in

La Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló ha donat noves dades actualitzades sobre els infectats i infectades de COVID19 a la Comunitat Valenciana.

La consellera també ha comentat la situació que viuen residències com la d’Alcoi o la de Torrent, com els reforços que s’han incorporat i tot el subministrament mèdic que tenen per cuidar als malalts i evitar més contagis.

Barceló també ha comentat les mesures dutes a terme des de la Conselleria a partir de hui i ha respost una pregunta sobre les proves que no es realitzen a la Comunitat Valenciana.

Tot el treball que s’està realitzant és per fer front a la crisi.