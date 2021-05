Print This Post

La Guàrdia Civil recupera la campana d’una Ermita en la localitat d’Alboraia, que data de l’any 1951 i procedeix contra una persona per un delicte d’encobriment

El fet ha transcendit en la localitat per l’aparició de la campana, després de tants anys i l’interés que ha creat en la població pel valor històric que podria tindre entre els veïns

S’ha pogut detindre a l’autor del fets en la localitat d’Enguera



La Guàrdia Civil de Tavernes Blanques, ha recuperat la campana corresponent a una de les ermites de la localitat d’Alboraia (València), concretament a l’Ermita “VILANOVA”.

Els agents van rebre una trucada telefònica de col·laboració ciutadana, procedent del gremi de campaners de Madrid, comunicant-los que aquesta campana podia estar a la venda en una aplicació de compra-vendes d’objectes en Internet.

Posteriorment, la Guàrdia Civil va començar la feina de casa d’investigació per a obtindre les pistes necessàries, i així tindre la informació suficient per a la seua localització i posterior esclariment dels fets.

En poc temps, van comprovar a través d’una aplicació d’internet una sèrie de dades que els va portar fins a la localitat de CHELLA (València), i que tenia inscripcions com “ALBORAIA 1951” i “VILANOVA”.

Amb la finalitat de verificar la veracitat de les dades obtingudes, personal de la Guàrdia Civil de Tavernes Blanques, es van desplaçar fins a un lloc concret de la localitat de Chella (València), i després d’entrevistar-se amb el suposat venedor, van procedir a la comprovació de la seua tinença, a fi de la seua confiscació, per a evitar que desapareguera.

La sostracció de la campana, data d’una denúncia interposada el 29 de desembre de 1999, on el responsable de la Parròquia “Asunción de La nostra Senyora d’Alboraia”, va denunciar que entre els dies 27 i 28 del mateix mes i any, els autors de la seua sostracció, van escalar a la teulada de l’Ermita “VILANOVA”, de propietat privada, situada en la Partida Miracle, apropiant-se de la campana de bronze d’uns 50 *cms. d’altura.

Després de comprovar els agents que la campana sostreta a Alboraia l’any 1999, corresponia amb la campana recuperada a Chella, totes dues poblacions de la província de València, els agents van procedir a la devolució de la mateixa al seu legítim propietari.

Fruit de les investigacions per part dels agents després de la recuperació de la campana s’ha pogut detindre a l’autor d’aquesta sostracció un home de 38 anys de nacionalitat espanyola per un delicte d’encobriment

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de la localitat de Moncada (València).